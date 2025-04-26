Зеленський обговорив із держсекретарем Ватикану наближення миру в Україні
Субота, 26 квітня 2025, 21:58
Президент Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном, вони обговорили наближення миру в Україні.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова: "Особливу увагу під час нашої розмови приділили шляху до справедливого й тривалого миру та зусиллям України, США і Європи для встановлення повного, безумовного припинення вогню.
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Дякую за підтримку права України на самозахист і принципу, що країні-жертві не можуть нав’язувати умови миру.
Розраховуємо, що Святий Престол і надалі допомагатиме об’єднувати міжнародні зусилля для досягнення миру, повернення депортованих Росією українських дітей і звільнення полонених".
Деталі: Перед цим Зеленський також повідомив про зустріч із кардиналом Маттео Дзуппі.