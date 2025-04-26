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Зеленский обсудил с госсекретарем Ватикана приближение мира в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 26 апреля 2025, 21:58
Зеленский обсудил с госсекретарем Ватикана приближение мира в Украине
Зеленский и Паролин, фото ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, они обсудили приближение мира в Украине.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Особое внимание во время нашего разговора уделили пути к справедливому и прочному миру и усилиям Украины, США и Европы для установления полного, безусловного прекращения огня.

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Спасибо за поддержку права Украины на самозащиту и принципа, что стране-жертве не могут навязывать условия мира.

Рассчитываем, что Святой Престол и в дальнейшем будет помогать объединять международные усилия для достижения мира, возвращения депортированных Россией украинских детей и освобождения пленных".

Детали: Перед этим Зеленский также сообщил о встрече с кардиналом Маттео Дзуппи.

ЗеленскийВатикан
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