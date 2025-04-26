Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті з початку доби 162 боєзіткнення, майже 60 – на Покровському напрямку

Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 22:28
На фронті з початку доби 162 боєзіткнення, майже 60 – на Покровському напрямку
фото Генштабу ЗСУ

З початку доби на фронті відбулося 162 бойових зіткнення, зокрема 59 на Покровському напрямку і 27 – на Торецькому, водночас на Курщині відбулося 16 боїв.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 141 керовану авіаційну бомбу, 919 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 5000 артилерійських обстрілів.

Реклама:

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу Нової Кругляківки та Загризового, наразі триває одне боєзіткнення.

Двадцять два рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки. Оборонці відбили 21 атаку противника, триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили три атаки в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

РЕКЛАМА:

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 10 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Ворог 27 разів намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка. Вісім боєзіткнень триває.

За попередніми підрахунками, за суботу українські воїни на даному напрямку знешкодили 330 окупантів, 185 з них — безповоротно. Також захисники знищили сім автомобілів, 34 мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку, 14 БпЛА та антену управління БпЛА, окрім цього, значно пошкодили 10 автомобілів, самохідну артилерійську установку та гармату противника.

На Новопавлівському напрямку оборонці зупинили 13 атак у районах населених пунктів Привільне, Дніпроенергія та Розлив.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки та Степове, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Шістнадцять бойових зіткнень відбулося в суботу на Курському напрямку, два з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 264 артилерійських обстрілів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню, завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби.

Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоВибух у порту Ірану: є загиблі, постраждалих понад 750
Трамп після зустрічі з Зеленським допустив, що Путін "морочить голову"
відеоУ Римі завершилося поховання Папи Франциска
McDonald’s реєструє товарний знак у Росії, але повертатися не планує
Окупанти атакували трьома ракетами та 114 безпілотниками
В Україні не працюють низка сервісів – банки, пошта, термінали
Усі новини...
Генштаб
Від початку Курської операції знешкоджено близько 67 тисяч військових РФ і КНДР – Генштаб
У війні проти України РФ втратила ще 1110 військових – Генштаб
На фронті відбулось 116 боїв від початку доби – Генштаб
Останні новини
22:59
У Польщі обурились через спікера Сейму, який користувався мобільним на похороні Папи
22:28
На фронті з початку доби 162 боєзіткнення, майже 60 – на Покровському напрямку
21:58
Зеленський обговорив із держсекретарем Ватикану наближення миру в Україні
21:40
В Україну з окупації повернули ще 12 дітей
21:19
оновленоВибух у порту Ірану: є загиблі, постраждалих понад 750
21:01
відео, оновленоЗеленський і голова Єврокомісії обговорили кроки України на шляху вступу до ЄС
20:47
Спікер Сейму Литви: Визнання Криму частиною РФ створило б загрозу світовому порядку
20:30
оновлено, відеоМакрон після зустрічі з Зеленським: Тепер Путін має довести, що дійсно хоче миру
20:05
Удар по Києву 24 квітня: у Святошинському районі пошкоджено 54 будинки
19:53
Мерц планує представити членів уряду від своєї партії 28 квітня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: