На фронте с начала суток 162 боестолкновения, почти 60 – на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 162 боевых столкновения, в том числе 59 на Покровском направлении и 27 – на Торецком, в то же время в Курской области произошло 16 боев.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам один ракетный и 82 авиационных ударов, применив одну ракету и 141 управляемую авиационную бомбу, 919 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 5000 артиллерийских обстрелов.

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На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Новой Кругляковки и Загрызово, сейчас продолжается одно боестолкновение.

Двадцать два раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки. Защитники отбили 21 атаку противника, продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении украинские воины успешно остановили три атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили 10 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Враг 27 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 59 штурмовых и наступательных действий. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка. Восемь боестолкновений продолжается.

По предварительным подсчетам, за субботу украинские воины на данном направлении обезвредили 330 оккупантов, 185 из них – безвозвратно. Также защитники уничтожили семь автомобилей, 34 мотоцикла, одну самоходную артиллерийскую установку, 14 БпЛА и антенну управления БпЛА, кроме этого, значительно повредили 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и пушку противника.

На Новопавловском направлении защитники остановили 13 атак в районах населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Степное, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Шестнадцать боевых столкновений произошло в субботу на Курском направлении, два из которых до сих пор продолжаются. В течение суток враг совершил 264 артиллерийских обстрела, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня, нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы.