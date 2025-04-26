В Україні у неділю холодно й заморозки

У неділю 27 квітня в Україні очікуються заморозки, температура вдень переважно до 12° тепла.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні без опадів, лише вночі в Криму, вдень у східних областях місцями невеликий дощ.

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Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та півдні країни 11-16°.

У Києві та області без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

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Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

В Укргідрометцентрі попередили, що заморозки пошкодять ранньоквітучі дерева та рослини.