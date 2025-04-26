В Украине в воскресенье холодно и заморозки

В воскресенье 27 апреля в Украине ожидаются заморозки, температура днем преимущественно до 12° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В Украине без осадков, только ночью в Крыму, днем в восточных областях местами небольшой дождь.

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Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в большинстве западных и северных областях и в воздухе заморозки 0-3°; днем 7-12° тепла, на Закарпатье и юге страны 11-16°.

В Киеве и области без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

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Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 10-12° тепла.

В Укргидрометцентре предупредили, что заморозки повредят раннецветущие деревья и растения.