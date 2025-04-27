Китай розгорнув прапор на спірному рифі біля форпосту Філіппін – FТ

Китай заявив про установлення контролю над спірним рифом Сенд-Кей, який знаходиться у декількох кілометрах від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі.

Джерело: Financial Times

Деталі: Видання зазначає, що це підвищує ризик нового протистояння між країнами.

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У публікації зазначається, що військовий канал державної телерадіокомпанії CCTV повідомив, що китайська берегова охорона "здійснила морський контроль і суверенну юрисдикцію" над Сенд-Кей.

У повідомленні йшлося, що офіцери берегової охорони розгорнули китайський прапор, щоб заявити про суверенітет над рифом на островах Спратлі, і показали фотографію цього акту.

Дослівно FТ: "Це крок перший за багато років випадок, коли Пекін, який претендує на майже всю акваторію Південнокитайського моря, офіційно встановив свій прапор на раніше незайнятому об’єкті".

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Деталі: Видання зазначає: це відбувається в той час, коли Філіппіни та США планують спільні найбільші щорічні військові навчання Balikatan, які включатимуть відпрацювання берегової оборони та захоплення островів. Починаються вони наступного тижня на території Філіппін, яка є найближчою до Спратлі.

Дослівно FТ: "Хоча це лише піщана мілина площею трохи більше 200 квадратних метрів, Сенд-Кей має стратегічне значення для Китаю, оскільки надає йому територію у морі радіусом 12 морських миль.

Ця територія перетинається з островом Тіту, рифом у Південнокитайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження китайських пересувань у цьому районі".

Деталі: Видання вказує, що офіційне проголошення Пекіном суверенітету над Сенд-Кей викликає побоювання, що Китай має намір забудувати незайняті рифи і береги.

За останні два роки Маніла посилила патрулювання берегової охорони і відправила наукові групи для перевірки повідомлень про рекультиваційні роботи Китаю на Сенд-Кей і трьох інших південніших островах.

Дослівно FТ: "Поки немає жодних ознак постійної китайської окупації Сенд-Кей або будівництва на ньому. Представник морської безпеки Філіппін заявив у суботу, що китайська берегова охорона пішла після розгортання прапора".

Деталі: У публікації додають: філіппінська берегова охорона утримує базу моніторингу на Тхіту з кінця 2023 року, Маніла модернізує злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру на острові. Це є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб зробити рифи Південнокитайського моря більш придатними для життя і протистояти дедалі агресивнішим діям Китаю.

На думку експертів, подальші захоплення Китаєм малоймовірні, оскільки штучні острови, створені та мілітаризовані Пекіном протягом останнього десятиліття, забезпечили його військовій та береговій охороні достатню присутність.

Разом з тим, додає FТ, китайське законодавство надає повноваження зупиняти і перевіряти іноземні судна, які "вторгаються" у води, на які претендує Пекін, і затримувати їхні екіпажі. Це підвищує ризик зіткнень з філіппінськими військовими та береговою охороною у водах поблизу Тіту, які Китай вважає своїми.

Нагадаємо: США та Філіппіни у січні вп'яте провели спільні морські навчання в Південнокитайському морі.