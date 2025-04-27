Китай развернул флаг на спорном рифе возле форпоста Филиппин – FТ

Китай заявил об установлении контроля над спорным рифом Сэнд-Кей, который находится в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южнокитайском море.

Источник: Financial Times

Детали: Издание отмечает, что это повышает риск нового противостояния между странами.

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В публикации отмечается, что военный канал государственной телерадиокомпании CCTV сообщил, что китайская береговая охрана "осуществила морской контроль и суверенную юрисдикцию" над Сэнд-Кей.

В сообщении говорилось, что офицеры береговой охраны развернули китайский флаг, чтобы заявить о суверенитете над рифом на островах Спратли, и показали фотографию этого акта.

Дословно FТ: "Это шаг первый за много лет случай, когда Пекин, который претендует на почти всю акваторию Южнокитайского моря, официально установил свой флаг на ранее незанятом объекте".

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Детали: Издание отмечает: это происходит в то время, когда Филиппины и США планируют совместные крупнейшие ежегодные военные учения Balikatan, которые будут включать отработку береговой обороны и захват островов. Начинаются они на следующей неделе на территории Филиппин, которая является ближайшей к Спратли.

Дословно FТ: "Хотя это лишь песчаная отмель площадью чуть более 200 квадратных метров, Сэнд-Кей имеет стратегическое значение для Китая, поскольку предоставляет ему территорию в море радиусом 12 морских миль.

Эта территория пересекается с островом Титу, рифом в Южнокитайском море, который Филиппины используют для отслеживания китайских передвижений в этом районе".

Детали: Издание указывает, что официальное провозглашение Пекином суверенитета над Сэнд-Кей вызывает опасения, что Китай намерен застроить незанятые рифы и берега.

За последние два года Манила усилила патрулирование береговой охраны и отправила научные группы для проверки сообщений о рекультивационных работах Китая на Сэнд-Кей и трех других южных островах.

Дословно FТ: "Пока нет никаких признаков постоянной китайской оккупации Сэнд-Кей или строительства на нем. Представитель морской безопасности Филиппин заявил в субботу, что китайская береговая охрана ушла после развертывания флага".

Детали: В публикации добавляют: филиппинская береговая охрана удерживает базу мониторинга на Тхиту с конца 2023 года, Манила модернизирует взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру на острове. Это является частью усилий, направленных на то, чтобы сделать рифы Южнокитайского моря более пригодными для жизни и противостоять все более агрессивным действиям Китая.

По мнению экспертов, дальнейшие захваты Китаем маловероятны, поскольку искусственные острова, созданные и милитаризованные Пекином в течение последнего десятилетия, обеспечили его военной и береговой охране достаточное присутствие.

Вместе с тем, добавляет FТ, китайское законодательство предоставляет полномочия останавливать и проверять иностранные суда, которые "вторгаются" в воды, на которые претендует Пекин, и задерживать их экипажи. Это повышает риск столкновений с филиппинскими военными и береговой охраной в водах вблизи Титу, которые Китай считает своими.

Напомним: США и Филиппины в январе в пятый раз провели совместные морские учения в Южнокитайском море.