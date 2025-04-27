У Ванкувері автомобіль влетів у натовп на фестивалі, є загиблі

Кілька людей загинули після того, як людина в'їхала автомобілем у вуличний фестиваль у Ванкувері увечері (ранок неділі, 27 квітня, за Київським часом).

Джерело: Toronto star

Деталі: Водія затримали, повідомила поліція Ванкувера.

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Кілька людей також отримали поранення в інциденті, який поліція називає "подією з масовими жертвами".

Вони повідомили, що людина в'їхала у натовп на вуличному фестивалі після 20:00 за місцевим часом у суботу (у Києві – 6 ранку в неділю).

A driver slammed an SUV into a crowd of Filipino festival goers in Vancouver, Canada, Saturday night, killing multiple people and leaving many more injured, according to authorities.



“A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a… pic.twitter.com/qOaxzZv4uy РЕКЛАМА: April 27, 2025

На той час у південному районі Ванкувера проходив фестиваль Дня Лапу Лапу (Lapu Lapu Day) філіппінської громади.

Відео, опубліковані у соцмережах, показали жертв та уламки, розкидані вздовж довгої ділянки дороги, з принаймні сімома людьми, які нерухомо лежали на землі.

На фотографіях з місця події можна побачити чорний позашляховик із зім'ятою передньою частиною.

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL — Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025

Поліція наразі не підтвердила кількість загиблих, але заявила, що надасть оновлену інформацію пізніше.

Довідково: День Лапу Лапу є одним із найбільших свят на Філіппінах і був офіційно визнаний Британською Колумбією два роки тому.

День названий на честь корінного борця спротиву на Філіппінах, який боровся проти іспанської колонізації у 16 столітті.