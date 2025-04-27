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У Ванкувері автомобіль влетів у натовп на фестивалі, є загиблі

Роман ПетренкоНеділя, 27 квітня 2025, 09:40
У Ванкувері автомобіль влетів у натовп на фестивалі, є загиблі
фото: BNO News у Twitter

Кілька людей загинули після того, як людина в'їхала автомобілем у вуличний фестиваль у Ванкувері увечері (ранок неділі, 27 квітня, за Київським часом).

Джерело: Toronto star

Деталі: Водія затримали, повідомила поліція Ванкувера.

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Кілька людей також отримали поранення в інциденті, який поліція називає "подією з масовими жертвами".

Вони повідомили, що людина в'їхала у натовп на вуличному фестивалі після 20:00 за місцевим часом у суботу (у Києві – 6 ранку в неділю).

На той час у південному районі Ванкувера проходив фестиваль Дня Лапу Лапу (Lapu Lapu Day) філіппінської громади.

Відео, опубліковані у соцмережах, показали жертв та уламки, розкидані вздовж довгої ділянки дороги, з принаймні сімома людьми, які нерухомо лежали на землі.

На фотографіях з місця події можна побачити чорний позашляховик із зім'ятою передньою частиною.

Поліція наразі не підтвердила кількість загиблих, але заявила, що надасть оновлену інформацію пізніше.

Довідково: День Лапу Лапу є одним із найбільших свят на Філіппінах і був офіційно визнаний Британською Колумбією два роки тому.

День названий на честь корінного борця спротиву на Філіппінах, який боровся проти іспанської колонізації у 16 столітті.

Канадатеракт
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