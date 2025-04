У Ванкувері автомобіль влетів у натовп на фестивалі, є загиблі

Кілька людей загинули після того, як людина в'їхала автомобілем у вуличний фестиваль у Ванкувері увечері (ранок неділі, 27 квітня, за Київським часом).

Джерело: Toronto star

Деталі: Водія затримали, повідомила поліція Ванкувера.

Реклама:

Кілька людей також отримали поранення в інциденті, який поліція називає "подією з масовими жертвами".

Вони повідомили, що людина в'їхала у натовп на вуличному фестивалі після 20:00 за місцевим часом у суботу (у Києві – 6 ранку в неділю).

A driver slammed an SUV into a crowd of Filipino festival goers in Vancouver, Canada, Saturday night, killing multiple people and leaving many more injured, according to authorities.



“A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a… pic.twitter.com/qOaxzZv4uy