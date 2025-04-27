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В Ванкувере автомобиль влетел в толпу на фестивале, есть погибшие

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 09:40
В Ванкувере автомобиль влетел в толпу на фестивале, есть погибшие
фото: BNO News в Twitter

Несколько человек погибли после того, как человек въехал автомобилем в уличный фестиваль в Ванкувере вечером (утро воскресенья 27 апреля по Киевскому времени).

Источник: Toronto star

Детали: Водителя задержали, сообщила полиция Ванкувера.

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Несколько человек также получили ранения в инциденте, который полиция называет "событием с массовыми жертвами".

Они сообщили, что человек въехал в толпу на уличном фестивале после 20:00 по местному времени в субботу (в Киеве - 6 утра в воскресенье).

В то время в южном районе Ванкувера проходил фестиваль Дня Лапу Лапу (Lapu Lapu Day) филиппинской общины.

Видео, опубликованные в соцсетях, показали жертв и обломки, разбросанные вдоль длинного участка дороги, с по крайней мере семью людьми, которые неподвижно лежали на земле.

На фотографиях с места происшествия можно увидеть черный внедорожник со смятой передней частью.

Полиция еще не подтвердила количество погибших, но заявила, что предоставит обновленную информацию позже.

Справка: День Лапу Лапу является одним из крупнейших праздников на Филиппинах и был официально признан Британской Колумбией два года назад.

День назван в честь коренного борца сопротивления на Филиппинах, который боролся против испанской колонизации в 16 веке.

Канадатеракт
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