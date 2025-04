В Ванкувере автомобиль влетел в толпу на фестивале, есть погибшие

Несколько человек погибли после того, как человек въехал автомобилем в уличный фестиваль в Ванкувере вечером (утро воскресенья 27 апреля по Киевскому времени).

Источник: Toronto star

Детали: Водителя задержали, сообщила полиция Ванкувера.

Несколько человек также получили ранения в инциденте, который полиция называет "событием с массовыми жертвами".

Они сообщили, что человек въехал в толпу на уличном фестивале после 20:00 по местному времени в субботу (в Киеве - 6 утра в воскресенье).

