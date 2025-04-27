В Ванкувере автомобиль влетел в толпу на фестивале, есть погибшие

Несколько человек погибли после того, как человек въехал автомобилем в уличный фестиваль в Ванкувере вечером (утро воскресенья 27 апреля по Киевскому времени).

Источник: Toronto star

Детали: Водителя задержали, сообщила полиция Ванкувера.

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Несколько человек также получили ранения в инциденте, который полиция называет "событием с массовыми жертвами".

Они сообщили, что человек въехал в толпу на уличном фестивале после 20:00 по местному времени в субботу (в Киеве - 6 утра в воскресенье).

A driver slammed an SUV into a crowd of Filipino festival goers in Vancouver, Canada, Saturday night, killing multiple people and leaving many more injured, according to authorities.



“A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a… pic.twitter.com/qOaxzZv4uy РЕКЛАМА: April 27, 2025

В то время в южном районе Ванкувера проходил фестиваль Дня Лапу Лапу (Lapu Lapu Day) филиппинской общины.

Видео, опубликованные в соцсетях, показали жертв и обломки, разбросанные вдоль длинного участка дороги, с по крайней мере семью людьми, которые неподвижно лежали на земле.

На фотографиях с места происшествия можно увидеть черный внедорожник со смятой передней частью.

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL — Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025

Полиция еще не подтвердила количество погибших, но заявила, что предоставит обновленную информацию позже.

Справка: День Лапу Лапу является одним из крупнейших праздников на Филиппинах и был официально признан Британской Колумбией два года назад.

День назван в честь коренного борца сопротивления на Филиппинах, который боролся против испанской колонизации в 16 веке.