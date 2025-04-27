У Сенаті після заяви Трампа заговорили про додаткові санкції проти РФ

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав про свій законопроєкт, який передбачає введення вторинних мит на імпорт нафти, газу, урану та інших продуктів із Росії.

Джерело: Грем в Х, "Європейська правда"

Деталі: Коментар Грема з’явився на тлі того, як президент США Дональд Трамп розкритикував останні удари РФ по цивільних містах України і висловив сумнів, що господар Кремля Володимир Путін хоче завершити війну. Він також пригрозив Росії санкціями.

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У відповідь Грем заявив, що цінує зусилля Трампа і його команди, які "працюють над тим, щоб чесним і справедливим чином покласти край війні в Україні, розв'язаній варварським вторгненням Путіна".

"Що стосується додаткових санкцій щодо путінської Росії, я представив законопроєкт, підтриманий майже 60 членами обох партій, який передбачає введення вторинних мит на імпорт нафти, газу, урану та інших продуктів із Росії", – зазначив він.

За словами Грема, Сенат "готовий рухатися в цьому напрямку і зробить це переважною більшістю голосів, якщо Росія не прийме чесний, справедливий і міцний мир".

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Як відомо, перед похороном Папи Римського у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.