Мальта продавала паспорти підсанкційним росіянам – FT

Низка громадян РФ, які перебувають у санкційних списках ЄС та США через повномасштабне російське вторгнення в Україну, отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи".

Джерело: Financial Times, журналісти якого посилаються на витік документів та офіційні дані, "Європейська правда"

Деталі: Серед таких росіян, зокрема, російський бізнесмен Альберт Авдолян потрапив під санкції ЄС через війну Москви в Україні.

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Мальтійський паспорт допомагає Авдоляну та іншим росіянам з таким документом частково обходити заборону на в’їзд до ЄС.

Серед тих, хто отримав мальтійські паспорти, були також три особи, які згодом підпали під санкції США через війну в Україні, та ще три особи, які потрапили під санкції України.

Серед таких осіб – Євгенія Володимирівна Бернова, яку США звинуватили в "обманному придбанні обладнання подвійного призначення", яке може бути використане у військових цілях.

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Бернова заявила, що "отримала мальтійське громадянство після ретельного та багаторівневого процесу перевірки" і що вона має "справжні зв'язки з Мальтою", зокрема бізнес, який, за її словами, є "реальною інвестицією в Мальту і не має нічого незаконного чи прихованого".

Бернова заявила, що включення її до списку санкцій є "помилкою американської влади".

Власники паспортів входять до більшої групи з 16 осіб, які успішно оплатили мальтійське громадянство, незважаючи на те, що згодом потрапили до санкційних списків чи були засуджені за злочини.

Як зазначається, принаймні один з мальтійських паспортів згодом було анульовано.

Згідно з витоками інформації, російський мільйонер Павєл Мельников отримав мальтійський паспорт у 2015 році та паспорт Сент-Кітс і Невіс у 2012 році за допомогою компанії Henley.

У 2018 році фінські власті провели обшук його власності на фінській архіпелазі Турку. У лютому він був засуджений у Фінляндії за податкове та бухгалтерське шахрайство. З того часу його громадянство Мальти було анульовано.

Мельников оскаржує вирок і заявив, що також оскаржить анулювання свого мальтійського паспорта.

Видання нагадує, що Мальта є останньою країною ЄС, яка досі пропонує купити своє громадянство. У зв’язку з цим Європейська комісія подала позов до Суду ЄС з метою припинення цієї схеми.

Комісія стверджує, що ця схема "підриває суть і цілісність громадянства ЄС". Очікується, що суд винесе рішення у вівторок.

Мальта вимагає від заявників на громадянство одноразової інвестиції в розмірі не менше 600 тисяч євро, придбання або оренди нерухомості, пожертви 10 тисяч євро на благодійність та проживання в країні протягом трьох років. Вимога щодо проживання може бути скорочена до одного року для осіб, які інвестують 750 тисяч євро.