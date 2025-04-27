Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мальта продавала паспорта подсанкционным россиянам – FT

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 14:54
Мальта продавала паспорта подсанкционным россиянам – FT
фото: ipi

Ряд граждан РФ, которые находятся в санкционных списках ЕС и США из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, получили паспорта Мальты по схеме "золотой визы".

Источник: Financial Times, журналисты которого ссылаются на утечку документов и официальные данные, "Европейская правда"

Детали: Среди таких россиян, в частности, российский бизнесмен Альберт Авдолян попал под санкции ЕС из-за войны Москвы в Украине.

Реклама:

Мальтийский паспорт помогает Авдоляну и другим россиянам с таким документом частично обходить запрет на въезд в ЕС.

Среди тех, кто получил мальтийские паспорта, были также три человека, которые впоследствии попали под санкции США из-за войны в Украине, и еще три человека, которые попали под санкции Украины.

Среди таких лиц – Евгения Владимировна Бернова, которую США обвинили в "обманном приобретении оборудования двойного назначения", которое может быть использовано в военных целях.

РЕКЛАМА:

Бернова заявила, что "получила мальтийское гражданство после тщательного и многоуровневого процесса проверки" и что она имеет "настоящие связи с Мальтой", в частности бизнес, который, по ее словам, является "реальной инвестицией в Мальту и не имеет ничего незаконного или скрытого".

Бернова заявила, что включение ее в санкционный список является "ошибкой американских властей".

Владельцы паспортов входят в большую группу из 16 человек, которые успешно оплатили мальтийское гражданство, несмотря на то, что впоследствии попали в санкционные списки или были осуждены за преступления.

Как отмечается, по крайней мере один из мальтийских паспортов впоследствии был аннулирован.

Согласно утечкам информации, российский миллионер Павел Мельников получил мальтийский паспорт в 2015 году и паспорт Сент-Китс и Невис в 2012 году с помощью компании Henley.

В 2018 году финские власти провели обыск его собственности на финском архипелаге Турку. В феврале он был осужден в Финляндии за налоговое и бухгалтерское мошенничество. С тех пор его гражданство Мальты было аннулировано.

Мельников оспаривает приговор и заявил, что также обжалует аннулирование своего мальтийского паспорта.

Издание напоминает, что Мальта является последней страной ЕС, которая до сих пор предлагает купить свое гражданство. В связи с этим Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС с целью прекращения этой схемы.

Комиссия утверждает, что эта схема "подрывает суть и целостность гражданства ЕС". Ожидается, что суд вынесет решение во вторник.

Мальта требует от заявителей на гражданство единовременной инвестиции в размере не менее 600 тысяч евро, приобретения или аренды недвижимости, пожертвования 10 тысяч евро на благотворительность и проживания в стране в течение трех лет. Требование о проживании может быть сокращено до одного года для лиц, инвестирующих 750 тысяч евро.

На фоне критики власти Мальты заявляют, что усилили проверки должной тщательности и запретили гражданам России и Беларуси получать свои паспорта.

В начале апреля в Испании официально прекратилось оформление видов на жительство, связанных с инвестициями в недвижимость на сумму более 500 тысяч евро, известных как "золотая виза".

Соседняя Португалия еще в 2023 году пересмотрела свою схему "золотых виз " и исключила из нее инвестиции в недвижимость, чтобы преодолеть жилищный кризис. Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, по-прежнему могут вкладывать свои деньги в инвестиционные фонды.

А правительство Кипра лишило гражданства 222 состоятельных инвесторов и членов их семей, что является частью усилий, направленных на восстановление репутации, запятнанной программой "инвестиции в обмен на паспорта".

Росcиясанкциивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мальта продавала паспорта подсанкционным россиянам – FT
фотоРоссияне сбросили КАБы на Константиновку - трое гражданских погибли
видеоСбили 11 российских ракет за две минуты: Воздушные силы рассказали о работе расчёта Nasams
ЗМІ: У Трампа вже готують план на наступні 100 днів президентства
видеоВ Ванкувере автомобиль влетел в толпу на фестивале, есть погибшие
ПВО удалось сбить более трети из 149 российских ударных беспилотников
Все новости...
Росcия
Разведка Британии: Россия за год набрала 1500 иностранцев на войну против Украины
В Эстонии пообещали и в дальнейшем сдерживать суда "теневого флота" РФ
В Сенате после заявления Трампа заговорили о дополнительных санкциях против РФ
Последние новости
15:36
Госкино отдаст фирме жены депутата Киеврады 17 млн за комедию
15:17
В 5 раз дороже, чем ожидалось: на аукционе продали письмо из "Титаника", отправленное перед крушкой
15:08
В Киеве состоялся футбольный турнир памяти активиста и военного Петриченко
14:56
Кто основал могучий город-государство Карфаген? Ученые пересмотрели представления, существовавшие 2000 лет
14:54
Мальта продавала паспорта подсанкционным россиянам – FT
14:41
За неделю Нацбанк продал 619 миллионов долларов
14:26
фотоРоссияне сбросили КАБы на Константиновку - трое гражданских погибли
13:58
В Румынии стартует чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IА
13:50
фотоДвое полицейских пострадали во время атаки на Житомирщину - ОВА
13:32
Свириденко назвала встречу Зеленского с Трампом шансом на мир благодаря силе
Все новости...
Реклама:
Реклама: