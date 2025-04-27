Мальта продавала паспорта подсанкционным россиянам – FT

Ряд граждан РФ, которые находятся в санкционных списках ЕС и США из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, получили паспорта Мальты по схеме "золотой визы".

Источник: Financial Times, журналисты которого ссылаются на утечку документов и официальные данные, "Европейская правда"

Детали: Среди таких россиян, в частности, российский бизнесмен Альберт Авдолян попал под санкции ЕС из-за войны Москвы в Украине.

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Мальтийский паспорт помогает Авдоляну и другим россиянам с таким документом частично обходить запрет на въезд в ЕС.

Среди тех, кто получил мальтийские паспорта, были также три человека, которые впоследствии попали под санкции США из-за войны в Украине, и еще три человека, которые попали под санкции Украины.

Среди таких лиц – Евгения Владимировна Бернова, которую США обвинили в "обманном приобретении оборудования двойного назначения", которое может быть использовано в военных целях.

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Бернова заявила, что "получила мальтийское гражданство после тщательного и многоуровневого процесса проверки" и что она имеет "настоящие связи с Мальтой", в частности бизнес, который, по ее словам, является "реальной инвестицией в Мальту и не имеет ничего незаконного или скрытого".

Бернова заявила, что включение ее в санкционный список является "ошибкой американских властей".

Владельцы паспортов входят в большую группу из 16 человек, которые успешно оплатили мальтийское гражданство, несмотря на то, что впоследствии попали в санкционные списки или были осуждены за преступления.

Как отмечается, по крайней мере один из мальтийских паспортов впоследствии был аннулирован.

Согласно утечкам информации, российский миллионер Павел Мельников получил мальтийский паспорт в 2015 году и паспорт Сент-Китс и Невис в 2012 году с помощью компании Henley.

В 2018 году финские власти провели обыск его собственности на финском архипелаге Турку. В феврале он был осужден в Финляндии за налоговое и бухгалтерское мошенничество. С тех пор его гражданство Мальты было аннулировано.

Мельников оспаривает приговор и заявил, что также обжалует аннулирование своего мальтийского паспорта.

Издание напоминает, что Мальта является последней страной ЕС, которая до сих пор предлагает купить свое гражданство. В связи с этим Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС с целью прекращения этой схемы.

Комиссия утверждает, что эта схема "подрывает суть и целостность гражданства ЕС". Ожидается, что суд вынесет решение во вторник.

Мальта требует от заявителей на гражданство единовременной инвестиции в размере не менее 600 тысяч евро, приобретения или аренды недвижимости, пожертвования 10 тысяч евро на благотворительность и проживания в стране в течение трех лет. Требование о проживании может быть сокращено до одного года для лиц, инвестирующих 750 тысяч евро.

На фоне критики власти Мальты заявляют, что усилили проверки должной тщательности и запретили гражданам России и Беларуси получать свои паспорта.

В начале апреля в Испании официально прекратилось оформление видов на жительство, связанных с инвестициями в недвижимость на сумму более 500 тысяч евро, известных как "золотая виза".

Соседняя Португалия еще в 2023 году пересмотрела свою схему "золотых виз " и исключила из нее инвестиции в недвижимость, чтобы преодолеть жилищный кризис. Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, по-прежнему могут вкладывать свои деньги в инвестиционные фонды.

А правительство Кипра лишило гражданства 222 состоятельных инвесторов и членов их семей, что является частью усилий, направленных на восстановление репутации, запятнанной программой "инвестиции в обмен на паспорта".