Рубіо: Це буде критичний тиждень, щоб визначитися з подальшими зусиллями США щодо війни
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Сполучених Штатів щодо продовження зусиль для припинення війни між РФ і Україною.
Джерело: Рубіо в ефірі NBC News, пише "Європейська правда"
Пряма мова: "Думаю, це буде критичний тиждень. Це буде справді дуже важливий тиждень, протягом якого ми повинні будемо визначитися, чи це ті спроби, в яких ми хочемо продовжити брати участь, чи нам час змістити фокус на деякі інші питання, які так само, якщо не більш важливі".
Деталі: Держсекретар заявив, що перспективи якоїсь домовленості щодо припинення російсько-української війни "ближче ніж будь-коли за останні три роки, але ми все ще не там".
Він не став відповідати, скільки часу у Трампа ще "готові дати" Україні і Росії на досягнення якоїсь мирної угоди.
"Було б неправильно визначати конкретну дату… Президент витратив на це дуже багато часу та енергії, і я думаю, що ми наблизили сторони ближче, ніж вони були довгий час, але ми все ще не там", – сказав Рубіо.
Він зазначив, що "бачить підстави для оптимізму, але, звісно, є підстави і для реалізму".
Передісторія:
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп перетнулися у Ватикані, куди десятки світових лідерів з’їхалися віддати останню шану Папі Римському Франциску.
- Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.
- Того ж дня Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Владімір Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.