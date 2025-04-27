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Рубіо: Це буде критичний тиждень, щоб визначитися з подальшими зусиллями США щодо війни

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 27 квітня 2025, 17:23
Рубіо: Це буде критичний тиждень, щоб визначитися з подальшими зусиллями США щодо війни
Марко Рубіо, фото Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Сполучених Штатів щодо продовження зусиль для припинення війни між РФ і Україною. 

Джерело: Рубіо в ефірі NBC News, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Думаю, це буде критичний тиждень. Це буде справді дуже важливий тиждень, протягом якого ми повинні будемо визначитися, чи це ті спроби, в яких ми хочемо продовжити брати участь, чи нам час змістити фокус на деякі інші питання, які так само, якщо не більш важливі". 

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Деталі: Держсекретар заявив, що перспективи якоїсь домовленості щодо припинення російсько-української війни "ближче ніж будь-коли за останні три роки, але ми все ще не там".

Він не став відповідати, скільки часу у Трампа ще "готові дати" Україні і Росії на досягнення якоїсь мирної угоди. 

"Було б неправильно визначати конкретну дату… Президент витратив на це дуже багато часу та енергії, і я думаю, що ми наблизили сторони ближче, ніж вони були довгий час, але ми все ще не там", – сказав Рубіо.  

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Він зазначив, що "бачить підстави для оптимізму, але, звісно, є підстави і для реалізму".

Передісторія:

СШАпереговори
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