Рубіо: Це буде критичний тиждень, щоб визначитися з подальшими зусиллями США щодо війни

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Сполучених Штатів щодо продовження зусиль для припинення війни між РФ і Україною.

Джерело: Рубіо в ефірі NBC News, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Думаю, це буде критичний тиждень. Це буде справді дуже важливий тиждень, протягом якого ми повинні будемо визначитися, чи це ті спроби, в яких ми хочемо продовжити брати участь, чи нам час змістити фокус на деякі інші питання, які так само, якщо не більш важливі".

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Деталі: Держсекретар заявив, що перспективи якоїсь домовленості щодо припинення російсько-української війни "ближче ніж будь-коли за останні три роки, але ми все ще не там".

Він не став відповідати, скільки часу у Трампа ще "готові дати" Україні і Росії на досягнення якоїсь мирної угоди.

"Було б неправильно визначати конкретну дату… Президент витратив на це дуже багато часу та енергії, і я думаю, що ми наблизили сторони ближче, ніж вони були довгий час, але ми все ще не там", – сказав Рубіо.

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Він зазначив, що "бачить підстави для оптимізму, але, звісно, є підстави і для реалізму".

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