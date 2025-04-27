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Рубио: Это будет критическая неделя, чтобы определиться с дальнейшими усилиями США по войне

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 17:23
Рубио: Это будет критическая неделя, чтобы определиться с дальнейшими усилиями США по войне
Марко Рубио, фото Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Соединенных Штатов относительно продолжения усилий для прекращения войны между РФ и Украиной.

Источник: Рубио в эфире NBC News, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Думаю, это будет критическая неделя. Это будет действительно очень важная неделя, в течение которой мы должны будем определиться, хотим ли продолжать участвовать в этих попытках, или нам пора сместить фокус на некоторые другие вопросы, которые так же, если не более важны".

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Детали: Госсекретарь заявил, что перспективы какой-либо договоренности о прекращении российско-украинской войны "ближе, чем когда-либо за последние три года, но мы все еще не там".

Он не стал отвечать, сколько времени у Трампа еще "готовы дать" Украине и России на достижение какого-либо мирного соглашения.

"Было бы неправильно назначать конкретную дату... Президент потратил на это очень много времени и энергии, и я думаю, что мы приблизили стороны ближе, чем они были долгое время, но мы все еще не там", – сказал Рубио.

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Он отметил, что "видит основания для оптимизма, но, конечно, есть основания и для реализма".

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