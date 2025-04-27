Рубио: Это будет критическая неделя, чтобы определиться с дальнейшими усилиями США по войне

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Соединенных Штатов относительно продолжения усилий для прекращения войны между РФ и Украиной.

Источник: Рубио в эфире NBC News, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Думаю, это будет критическая неделя. Это будет действительно очень важная неделя, в течение которой мы должны будем определиться, хотим ли продолжать участвовать в этих попытках, или нам пора сместить фокус на некоторые другие вопросы, которые так же, если не более важны".

Реклама:

Детали: Госсекретарь заявил, что перспективы какой-либо договоренности о прекращении российско-украинской войны "ближе, чем когда-либо за последние три года, но мы все еще не там".

Он не стал отвечать, сколько времени у Трампа еще "готовы дать" Украине и России на достижение какого-либо мирного соглашения.

"Было бы неправильно назначать конкретную дату... Президент потратил на это очень много времени и энергии, и я думаю, что мы приблизили стороны ближе, чем они были долгое время, но мы все еще не там", – сказал Рубио.

РЕКЛАМА:

Он отметил, что "видит основания для оптимизма, но, конечно, есть основания и для реализма".

Предыстория: