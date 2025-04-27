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Держсекретар США про можливі нові санкції проти Росії: Ще не час

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 27 квітня 2025, 17:49
Держсекретар США про можливі нові санкції проти Росії: Ще не час
Марко Рубіо, фото Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп не поспішає задіювати інструмент посилення санкцій проти Росії, оскільки ще не вичерпав можливості дипломатії. 

Джерело: Рубіо в ефірі програми NBC News, пише "Європейська правда"

Деталі: Ведуча запитала Рубіо, чи свідчать останні заяви Трампа про можливість нових американських сакнцій проти Росії. 

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Держсекретар відповів, що для цього "ще не час". 

Пряма мова: "Президент знає, що у нього є ці варіанти, його про це постійно запитують. Але що він справді хоче – це мирну угоду. Він хоче, щоб смерті і вбивства припинилися… Є варіанти, як бути з тими, кого ми вважаємо відповідальними за небажання миру. Але ми вважаємо за краще не доходити до цього, тому що це закриває двері для дипломатії...

Немає більше такої країни, інституції чи організації, яка могла б посадити ці дві сторони за одним столом. Ніхто, крім нас, не говорить з обома сторонами. І ніхто більше у світі, крім президента (Трампа), не може цього досягти. Це важлива відповідальність і важлива нагода, і ми хочемо переконатися, що вичерпали усі варіанти, що не пройшли повз щось, що може спрацювати і привести до миру". 

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Що передувало: Також Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною. 

Передісторія:

СШАсанкціїРосіявійна
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