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Госсекретарь США о возможных новых санкциях против России: Еще не время

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 17:49
Госсекретарь США о возможных новых санкциях против России: Еще не время
Марко Рубио, фото Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп не спешит задействовать инструмент усиления санкций против России, поскольку еще не исчерпал возможности дипломатии.

Источник: Рубио в эфире программы NBC News, пишет "Европейская правда"

Детали: Ведущая спросила Рубио, свидетельствуют ли последние заявления Трампа о возможности новых американских санкций против России.

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Госсекретарь ответил, что для этого "еще не время".

Прямая речь: "Президент знает, что у него есть эти варианты, его об этом постоянно спрашивают. Но чего он действительно хочет – это мирного соглашения. Он хочет, чтобы смерти и убийства прекратились... Есть варианты, как быть с теми, кого мы считаем ответственными за нежелание мира. Но мы считаем предпочтительным не доходить до этого, потому что это закрывает дверь для дипломатии...

Нет больше такой страны, института или организации, которая могла бы посадить эти две стороны за один стол. Никто, кроме нас, не говорит с обеими сторонами. И никто больше в мире, кроме президента (Трампа), не может этого достичь. Это важная ответственность и важная возможность, и мы хотим убедиться, что исчерпали все варианты, что не пропустили что-то, что может сработать и привести к миру".

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Что предшествовало: Также Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Штатов по поводу того, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.

Предыстория:

СШАсанкцииРосcиявойна
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