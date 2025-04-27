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Наїзд на натовп у Ванкувері: кількість жертв зросла до 11, десятки поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 27 квітня 2025, 20:16
Наїзд на натовп у Ванкувері: кількість жертв зросла до 11, десятки поранених
Стів Рай під час брифінгу в Ванкувері, фото AFP via Getty Images

Внаслідок наїзду автомобіля на натовп на фестивалі "Лапу Лапу" в канадському Ванкувері загинуло 11 осіб, ще десятки поранено, в тому числі важко.

Джерело: Reuters із посиланням на в.о. начальника поліції Ванкувера Стіва Рая, Зеленський у соцмережі Х

Пряма мова Рая: "Наразі відомо про 11 загиблих. Ми вважаємо, що ще десятки людей поранені, деякі з них серйозно, і кількість загиблих може зрости в найближчі дні або тижні".

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Деталі: За словами Рая, мова не йде про терористичний акт.

"Хоча я не готовий говорити про потенційний мотив, я можу з упевненістю сказати, що докази у цій справі не дають нам підстав вважати, що це був терористичний акт. Я також можу сказати, що людина, яку ми тримаємо під вартою, має значну історію взаємодії з поліцією та медичними працівниками, пов'язану з психічним здоров'ям", – розповів керівник поліції.

Разом з тим, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим у Ванкувері.

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Що передувало: У Ванкувері (Канада) автомобіль в'їхав у натовп на вуличному фестивалі після 20:00 за місцевим часом у суботу (у Києві – 6 ранку в неділю). Водія затримали.

Канадаавто
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