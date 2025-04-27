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Наезд на толпу в Ванкувере: количество жертв возросло до 11, десятки раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 20:16
Наезд на толпу в Ванкувере: количество жертв возросло до 11, десятки раненых
Стив Рай во время брифинга в Ванкувере, фото AFP via Getty Images

В результате наезда автомобиля на толпу на фестивале "Лапу Лапу" в канадском Ванкувере погибли 11 человек, еще десятки ранены, в том числе тяжело.

Источник: Reuters со ссылкой на и.о. начальника полиции Ванкувера Стива Рая, Зеленский в соцсети Х

Прямая речь Рая: "Сейчас известно об 11 погибших. Мы считаем, что еще десятки людей ранены, некоторые из них серьезно, и количество погибших может возрасти в ближайшие дни или недели".

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Детали: По словам Рая, речь не идет о террористическом акте.

"Хотя я не готов говорить о потенциальном мотиве, я могу с уверенностью сказать, что доказательства по этому делу не дают нам оснований считать, что это был террористический акт. Я также могу сказать, что человек, которого мы держим под стражей, имеет значительную историю взаимодействия с полицией и медицинскими работниками, связанную с психическим здоровьем", – рассказал руководитель полиции.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым в Ванкувере.

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Что предшествовало: В Ванкувере (Канада) автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале после 20:00 по местному времени в субботу (в Киеве – 6 утра в воскресенье). Водителя задержали.

Канадаавто
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