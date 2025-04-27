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Росіяни влучили дроном у будинок на Дніпропетровщині, загинув чоловік

Катерина ТищенкоНеділя, 27 квітня 2025, 22:49
Росіяни влучили дроном у будинок на Дніпропетровщині, загинув чоловік
наслідки обстрілу Нікопольщини 27 квітня, фото ОВА

Внаслідок атаки ворожого дрона на Дніпропетровщині у неділю ввечері загинув чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Ще одна жертва росіян. Ввечері вони вдарили по Новопавлівській громаді Синельниківського району безпілотником.

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Через це зайнявся приватний будинок. Опіки отримав 34-річний чоловік. Його везли до лікарні, аби врятувати. Та, на жаль, дорогою життя обірвалося. Травми виявилися занадто важкі".

Деталі: Лисак також повідомив про поранену 73-річну жінку на Нікопольщині.

Дніпропетровська областьвійна
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