Росіяни влучили дроном у будинок на Дніпропетровщині, загинув чоловік

Внаслідок атаки ворожого дрона на Дніпропетровщині у неділю ввечері загинув чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Ще одна жертва росіян. Ввечері вони вдарили по Новопавлівській громаді Синельниківського району безпілотником.

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Через це зайнявся приватний будинок. Опіки отримав 34-річний чоловік. Його везли до лікарні, аби врятувати. Та, на жаль, дорогою життя обірвалося. Травми виявилися занадто важкі".

Деталі: Лисак також повідомив про поранену 73-річну жінку на Нікопольщині.