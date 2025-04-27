Россияне попали дроном в дом на Днепропетровщине, погиб мужчина
Воскресенье, 27 апреля 2025, 22:49
В результате атаки вражеского дрона на Днепропетровщине в воскресенье вечером погиб мужчина.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Еще одна жертва россиян. Вечером они ударили по Новопавловской общине Синельниковского района беспилотником.
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Из-за этого загорелся частный дом. Ожоги получил 34-летний мужчина. Его везли в больницу, чтобы спасти. Но, к сожалению, по дороге жизнь оборвалась. Травмы оказались слишком тяжелые".
Детали: Лысак также сообщил о раненой 73-летней женщине на Никопольщине.