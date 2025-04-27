На Харківщині підірвався автомобіль: троє поранених
Неділя, 27 квітня 2025, 23:09
На Харківщині у неділю ввечері автомобіль підірвався на вибухонебезпечному пристрої, поранення дістали троє осіб.
Джерело: Центр координації протимінної діяльності
Дослівно: "Сьогодні ввечері у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої.
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Внаслідок вибуху троє осіб отримали поранення різного ступеня важкості".
Деталі: Центр координації протимінної діяльності нагадав про високий рівень мінної небезпеки на Харківщині.