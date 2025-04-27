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На Харківщині підірвався автомобіль: троє поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 27 квітня 2025, 23:09
На Харківщині підірвався автомобіль: троє поранених
ілюстративне фото Getty Images

На Харківщині у неділю ввечері автомобіль підірвався на вибухонебезпечному пристрої, поранення дістали троє осіб.

Джерело: Центр координації протимінної діяльності

Дослівно: "Сьогодні ввечері у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої.

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Внаслідок вибуху троє осіб отримали поранення різного ступеня важкості".

Деталі: Центр координації протимінної діяльності нагадав про високий рівень мінної небезпеки на Харківщині.

Харківська областьвійна
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