На Харківщині підірвався автомобіль: троє поранених

На Харківщині у неділю ввечері автомобіль підірвався на вибухонебезпечному пристрої, поранення дістали троє осіб.

Джерело: Центр координації протимінної діяльності

Дослівно: "Сьогодні ввечері у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої.

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Внаслідок вибуху троє осіб отримали поранення різного ступеня важкості".

Деталі: Центр координації протимінної діяльності нагадав про високий рівень мінної небезпеки на Харківщині.