На Харьковщине подорвался автомобиль: трое раненых

В Харьковской области в воскресенье вечером автомобиль подорвался на взрывоопасном устройстве, ранения получили три человека.

Источник: Центр координации противоминной деятельности

Дословно: "Сегодня вечером в селе Малая Камышеваха Изюмского района произошел подрыв автомобиля на неизвестном взрывоопасном устройстве.

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В результате взрыва три человека получили ранения различной степени тяжести".

Детали: Центр координации противоминной деятельности напомнил о высоком уровне минной опасности на Харьковщине.