На Харьковщине подорвался автомобиль: трое раненых
Воскресенье, 27 апреля 2025, 23:09
В Харьковской области в воскресенье вечером автомобиль подорвался на взрывоопасном устройстве, ранения получили три человека.
Источник: Центр координации противоминной деятельности
Дословно: "Сегодня вечером в селе Малая Камышеваха Изюмского района произошел подрыв автомобиля на неизвестном взрывоопасном устройстве.
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В результате взрыва три человека получили ранения различной степени тяжести".
Детали: Центр координации противоминной деятельности напомнил о высоком уровне минной опасности на Харьковщине.