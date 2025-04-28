Україна до до кінця квітня отримає 400 тисяч снарядів завдяки чеській ініціативі
У межах чеської ініціативи Україна з початку року до кінця квітня вже забезпечена 400 тисячами боєприпасів, і фінансування нових закупівель забезпечене до осені.
Джерело: CNN Prima News з посиланням на слова міністерки оборони Чехії Яни Чернохової
Пряма мова: "До кінця квітня ми передамо Україні 400 тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів".
Деталі: Посадовиця зазначила, що фінансування для наступних закупівель гарантоване до осені, однак утрималася від прогнозів щодо можливості перевищити обсяги постачань, зафіксовані торік.
"Ми будемо передавати стільки (боєприпасів – ред.), скільки зможемо знайти по світу", – зазначила вона, зауваживши, що є можливість придбати близько 1,5 мільйона боєприпасів, але все залежить від наявності грошей.
За її словами, від донорів залежатиме, чи вдасться зібрати достатньо коштів, щоб оплатити ініціативу та доставити боєприпаси в Україну в найкоротші терміни.
Чернохова заявила в 27 квітня, що інші країни приєднуються до ініціативи, та згадала про двосторонні переговори з Бельгією, яка, за її словами, також пообіцяла взяти участь у підтримці України боєприпасами.
В свою чергу міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі заявив на початку квітня, що для ініціативи були отримані додаткові фінансові ресурси від Канади, Норвегії, Данії та Нідерландів.
Нагадаємо:
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у листопаді в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що у світі ще є велика кількість виготовлених боєприпасів, які в 2025 році можна було б викупити для ЗСУ.
- Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.
- Глава МЗС Андрій Сибіга розповів у січні, що в Україну вже доставили 80% обіцяних в рамках чеської ініціативи боєприпасів.