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Україна до до кінця квітня отримає 400 тисяч снарядів завдяки чеській ініціативі

Степан ГафткоПонеділок, 28 квітня 2025, 00:41
Україна до до кінця квітня отримає 400 тисяч снарядів завдяки чеській ініціативі
Фото з Facebook Jana Černochová

У межах чеської ініціативи Україна з початку року до кінця квітня вже забезпечена 400 тисячами боєприпасів, і фінансування нових закупівель забезпечене до осені.

Джерело: CNN Prima News з посиланням на слова міністерки оборони Чехії Яни Чернохової

Пряма мова: "До кінця квітня ми передамо Україні 400 тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів".

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Деталі: Посадовиця зазначила, що фінансування для наступних закупівель гарантоване до осені, однак утрималася від прогнозів щодо можливості перевищити обсяги постачань, зафіксовані торік.

"Ми будемо передавати стільки (боєприпасів – ред.), скільки зможемо знайти по світу", – зазначила вона, зауваживши, що є можливість придбати близько 1,5 мільйона боєприпасів, але все залежить від наявності грошей.

За її словами, від донорів залежатиме, чи вдасться зібрати достатньо коштів, щоб оплатити ініціативу та доставити боєприпаси в Україну в найкоротші терміни.

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Чернохова заявила в 27 квітня, що інші країни приєднуються до ініціативи, та згадала про двосторонні переговори з Бельгією, яка, за її словами, також пообіцяла взяти участь у підтримці України боєприпасами.

В свою чергу міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі заявив на початку квітня, що для ініціативи були отримані додаткові фінансові ресурси від Канади, Норвегії, Данії та Нідерландів.

Нагадаємо:

  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у листопаді в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що у світі ще є велика кількість виготовлених боєприпасів, які в 2025 році можна було б викупити для ЗСУ.
  • Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.
  • Глава МЗС Андрій Сибіга розповів у січні, що в Україну вже доставили 80% обіцяних в рамках чеської ініціативи боєприпасів.

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