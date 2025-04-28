Україна до до кінця квітня отримає 400 тисяч снарядів завдяки чеській ініціативі

У межах чеської ініціативи Україна з початку року до кінця квітня вже забезпечена 400 тисячами боєприпасів, і фінансування нових закупівель забезпечене до осені.

Джерело: CNN Prima News з посиланням на слова міністерки оборони Чехії Яни Чернохової

Пряма мова: "До кінця квітня ми передамо Україні 400 тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів".

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Деталі: Посадовиця зазначила, що фінансування для наступних закупівель гарантоване до осені, однак утрималася від прогнозів щодо можливості перевищити обсяги постачань, зафіксовані торік.

"Ми будемо передавати стільки (боєприпасів – ред.), скільки зможемо знайти по світу", – зазначила вона, зауваживши, що є можливість придбати близько 1,5 мільйона боєприпасів, але все залежить від наявності грошей.

За її словами, від донорів залежатиме, чи вдасться зібрати достатньо коштів, щоб оплатити ініціативу та доставити боєприпаси в Україну в найкоротші терміни.

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Чернохова заявила в 27 квітня, що інші країни приєднуються до ініціативи, та згадала про двосторонні переговори з Бельгією, яка, за її словами, також пообіцяла взяти участь у підтримці України боєприпасами.

В свою чергу міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі заявив на початку квітня, що для ініціативи були отримані додаткові фінансові ресурси від Канади, Норвегії, Данії та Нідерландів.

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