Украина до конца апреля получит 400 тысяч снарядов благодаря чешской инициативе

В рамках чешской инициативы Украина с начала года до конца апреля уже обеспечена 400 тысячами боеприпасов, и финансирование новых закупок обеспечено до осени.

Источник: CNN Prima News со ссылкой на слова министра обороны Чехии Яны Черноховой

Прямая речь: "До конца апреля мы передадим Украине 400 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов".

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Детали: Чиновница отметила, что финансирование для следующих закупок гарантировано до осени, однако воздержалась от прогнозов о возможности превысить объемы поставок, зафиксированные в прошлом году.

"Мы будем передавать столько (боеприпасов – ред.), сколько сможем найти по миру", – отметила она, отметив, что есть возможность приобрести около 1,5 миллиона боеприпасов, но все зависит от наличия денег.

По ее словам, от доноров будет зависеть, удастся ли собрать достаточно средств, чтобы оплатить инициативу и доставить боеприпасы в Украину в кратчайшие сроки.

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Чернохова заявила в 27 апреля, что другие страны присоединяются к инициативе, и вспомнила о двусторонних переговорах с Бельгией, которая, по ее словам, также пообещала принять участие в поддержке Украины боеприпасами.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил в начале апреля, что для инициативы были получены дополнительные финансовые ресурсы от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов.

Напомним: