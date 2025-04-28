Украина до конца апреля получит 400 тысяч снарядов благодаря чешской инициативе
В рамках чешской инициативы Украина с начала года до конца апреля уже обеспечена 400 тысячами боеприпасов, и финансирование новых закупок обеспечено до осени.
Источник: CNN Prima News со ссылкой на слова министра обороны Чехии Яны Черноховой
Прямая речь: "До конца апреля мы передадим Украине 400 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов".
Детали: Чиновница отметила, что финансирование для следующих закупок гарантировано до осени, однако воздержалась от прогнозов о возможности превысить объемы поставок, зафиксированные в прошлом году.
"Мы будем передавать столько (боеприпасов – ред.), сколько сможем найти по миру", – отметила она, отметив, что есть возможность приобрести около 1,5 миллиона боеприпасов, но все зависит от наличия денег.
По ее словам, от доноров будет зависеть, удастся ли собрать достаточно средств, чтобы оплатить инициативу и доставить боеприпасы в Украину в кратчайшие сроки.
Чернохова заявила в 27 апреля, что другие страны присоединяются к инициативе, и вспомнила о двусторонних переговорах с Бельгией, которая, по ее словам, также пообещала принять участие в поддержке Украины боеприпасами.
В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил в начале апреля, что для инициативы были получены дополнительные финансовые ресурсы от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов.
Напомним:
- Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ноябре в интервью "Европейской правде" заявил, что в мире еще есть большое количество изготовленных боеприпасов, которые в 2025 году можно было бы выкупить для ВСУ.
- Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.
- Глава МИД Андрей Сибига рассказал в январе, что в Украину уже доставили 80% обещанных в рамках чешской инициативы боеприпасов.