У США важкохвору дитину-громадянина депортували разом із матір’ю до Гондурасу – CNN

Служба імміграційного та митного контролю США (ICE) депортувала двох громадян США – дітей віком 7 і 4 років – разом із їхньою матір’ю до Гондурасу. Молодша дитина страждає на метастатичний рак. Родину вислали менш ніж за 24 години після затримання, не надавши доступ до адвоката.

Джерело: CNN

Деталі: За словами адвокатки Ерін Геберт, інцидент стався у четвер, 24 квітня. Мати прийшла із дітьми на заплановану зустріч у межах Програми посиленого нагляду за іммігрантами. За попередньою вказівкою чиновників ICE вона мала взяти із собою дітей та їхні паспорти.

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Геберт повідомила, що їй заборонили супроводжувати клієнтку на цю зустріч. Невдовзі вона дізналася, що родину затримали, однак їй відмовилися повідомити, куди саме їх відвезли.

Вона розповіла, що на родину вже чекали двоє агентів ICE, які й затримали матір із дітьми. Геберт звернулася до регіонального офісу ICE у Новому Орлеані та подала клопотання про призупинення депортації, наголошуючи на громадянстві дітей США та критичному стані здоров’я молодшої дитини. Проте вже наступного ранку родину посадили на літак до Гондурасу.

"Моїх клієнтів депортували менш ніж за 24 години після затримання, не надавши їм доступу до мене", – сказала Геберт.

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Правозахисники зазначають, що цей випадок демонструє грубе нехтування базовими правами громадян США в умовах посилення імміграційних репресій.

У відповідь на критику глава прикордонної служби США Том Гоман і державний секретар Марко Рубіо заявили, що Сполучені Штати не депортують дітей-громадян. За їхніми словами, депортують матерів, які самі вирішують забрати дітей із собою.

Виступаючи в програмі NBC "Meet the Press", Рубіо сказав, що матері мають вибір.

Пряма мова Рубіо: "Якщо людина перебуває в країні незаконно, вона підлягає депортації. Якщо ця людина має дворічну дитину й каже: "Я хочу забрати свою дитину з собою", є два варіанти: або дозволити їй забрати дитину, незалежно від громадянства, бо це її дитина, або сказати: "Ви можете поїхати, але ваша дитина повинна залишитися".