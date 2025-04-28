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В США тяжелобольного ребенка-гражданина депортировали вместе с матерью в Гондурас – CNN

Иван ДьяконовПонедельник, 28 апреля 2025, 01:01
В США тяжелобольного ребенка-гражданина депортировали вместе с матерью в Гондурас – CNN
Депортированные мигранты прибывают из США на военном самолете в аэропорт Рамон Вилья Моралес в Гондурасе. Фото: Getty Images

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) депортировала двух граждан США – детей в возрасте 7 и 4 лет – вместе с их матерью в Гондурас. Младший ребенок страдает метастатическим раком. Семью выслали менее чем через 24 часа после задержания, не предоставив доступ к адвокату.

Источник: CNN

Детали: По словам адвоката Эрин Хеберт, инцидент произошел в четверг, 24 апреля. Мать пришла с детьми на запланированную встречу в рамках Программы усиленного надзора за иммигрантами. По предварительному указанию чиновников ICE она должна была взять с собой детей и их паспорта.

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Хеберт сообщила, что ей запретили сопровождать клиентку на эту встречу. Вскоре она узнала, что семью задержали, однако ей отказались сообщить, куда именно их увезли.

Она рассказала, что семью уже ждали двое агентов ICE, которые и задержали мать с детьми. Хеберт обратилась в региональный офис ICE в Новом Орлеане и подала ходатайство о приостановлении депортации, подчеркивая гражданство детей США и критическое состояние здоровья младшего ребенка. Однако уже на следующее утро семью посадили на самолет в Гондурас.

"Моих клиентов депортировали менее чем через 24 часа после задержания, не предоставив им доступа ко мне", – сказала Хеберт.

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Правозащитники отмечают, что этот случай демонстрирует грубое пренебрежение базовыми правами граждан США в условиях усиления иммиграционных репрессий.

В ответ на критику глава пограничной службы США Том Хоман и государственный секретарь Марко Рубио заявили, что Соединенные Штаты не депортируют детей-граждан. По их словам, депортируют матерей, которые сами решают забрать детей с собой.

Выступая в программе NBC "Meet the Press", Рубио сказал, что у матерей есть выбор.

Прямая речь Рубио: "Если человек находится в стране незаконно, он подлежит депортации. Если этот человек имеет двухлетнего ребенка и говорит: "Я хочу забрать своего ребенка с собой", есть два варианта: либо позволить ему забрать ребенка, независимо от гражданства, потому что это его ребенок, или сказать: "Вы можете уехать, но ваш ребенок должен остаться".

СШАдепортация дети
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