Bloomberg: Саудівська Аравія та Катар виплатять борг Сирії Світовому банку

Саудівська Аравія та Катар погодилися погасити борг Сирії перед Світовим банком, щоб допомогти новій владі залучити міжнародну фінансову підтримку для відновлення економіки після війни.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Як інформує Bloomberg, країни Перської затоки пообіцяли виплатити близько 15 мільйонів доларів боргу Сирії після обговорень щодо майбутнього країни на весняних зустрічах Світового банку та МВФ 2025 року.

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Вони хочуть допомогти новому уряду президента Ахмеда Аль-Шараа відновити економіку після війни.

Втім, через санкції США, які діють проти режиму колишнього президента Башара Асада, Сирії досі важко отримати міжнародну допомогу.

Громадянська війна забрала життя понад 600 тисяч людей, змусила мільйони покинути свої домівки, а економіка країни зазнала майже двократного падіння від рівня 2010 року.

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Вартість повоєнного відновлення оцінюють у 400 мільярдів доларів.

Минулого тижня республіканці Корі Міллз і Марлін Штуцман під час неофіційної поїздки до Дамаска зустрілися з президентом Шараа.

Поїздку організували впливові сирійські американці. Міллз розповів Bloomberg, що обговорював із Шараа можливість часткового скасування санкцій і має передати його лист Дональду Трампу.

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