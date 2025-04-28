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Bloomberg: Саудовская Аравия и Катар выплатят долг Сирии Всемирному банку

Степан ГафткоПонедельник, 28 апреля 2025, 03:12
Bloomberg: Саудовская Аравия и Катар выплатят долг Сирии Всемирному банку
Фото: Google maps

Саудовская Аравия и Катар согласились погасить долг Сирии перед Всемирным банком, чтобы помочь новой власти привлечь международную финансовую поддержку для восстановления экономики после войны.

Источник: Bloomberg 

Детали: Как информирует Bloomberg, страны Персидского залива пообещали выплатить около 15 миллионов долларов долга Сирии после обсуждений относительно будущего страны на весенних встречах Всемирного банка и МВФ 2025 года. 

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Они хотят помочь новому правительству президента Ахмеда Аль-Шараа восстановить экономику после войны.

Впрочем, из-за санкций США, которые действуют против режима бывшего президента Башара Асада, Сирии до сих пор трудно получить международную помощь. 

Гражданская война унесла жизни более 600 тысяч человек, заставила миллионы покинуть свои дома, а экономика страны претерпела почти двукратное падение от уровня 2010 года. 

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Стоимость послевоенного восстановления оценивается в 400 миллиардов долларов.

На прошлой неделе республиканцы Кори Миллз и Марлин Штуцман во время неофициальной поездки в Дамаск встретились с президентом Шараа.

Поездку организовали влиятельные сирийские американцы. Миллз рассказал Bloomberg, что обсуждал с Шараа возможность частичной отмены санкций и должен передать его письмо Дональду Трампу.

Напомним:

СирияСаудовская АравияБлижний Восток
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