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Китай схвалив будівництво 10 нових реакторів для розвитку чистої енергії

Степан ГафткоПонеділок, 28 квітня 2025, 05:30
Китай схвалив будівництво 10 нових реакторів для розвитку чистої енергії
Ілюстративне фото реакторів у Тайшані з Вікіпедії

Державна рада Китаю схвалила будівництво 10 нових реакторів, підкресливши важливість атомної енергетики в переході країни до чистої енергії.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що Китай уже четвертий рік поспіль схвалює будівництво щонайменше 10 нових атомних реакторів.

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Видання The Paper повідомляє, про очікування, що до кінця цього десятиліття країна випередить США і стане світовим лідером у виробництві ядерної енергії. Нові 10 реакторів обійдуться приблизно в 200 мільярдів юанів (близько 27 мільярдів доларів).

Чотири реактори будуватиме компанія China General Nuclear Power Corp. на своїх майданчиках у Фанченьгані та Тайшані. Ще по два реактори зведуть China National Nuclear Corp., State Power Investment Corp. та China Huaneng Group Co.

Згідно зі звітом Асоціації ядерної енергії Китаю, до кінця 2025 року ядерна енергетика Китаю зросте до 65 гігаватів потужності – проти менше ніж 60 гігаватів минулого року. А до 2040 року цей показник має сягнути 200 гігаватів, що становитиме близько 10% всієї електроенергії країни.

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У Bloomberg зазначили, що для того, щоб виконати ці амбітні плани, Китаю потрібно контролювати витрати. Вартість одного нового реактора – 2,7 мільярда доларів – значно нижча, ніж у США чи Європі, де проєкти часто затягуються і дорожчають. 

У виданні підкреслили, що перевагою Китаю є те, що державні банки надають дешеві кредити компаніям, які будують атомні станції, що дозволяє суттєво знизити витрати ще на етапі будівництва.

Китайенергетика
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