Китай одобрил строительство 10 новых реакторов для развития чистой энергии

Государственный совет Китая одобрил строительство 10 новых реакторов, подчеркнув важность атомной энергетики в переходе страны к чистой энергии.

Источник: Bloomberg

Детали: В материале Bloomberg говорится о том, что Китай уже четвертый год подряд одобряет строительство не менее 10 новых атомных реакторов.

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Издание The Paper сообщает, что к концу этого десятилетия страна опередит США и станет мировым лидером в производстве ядерной энергии. Новые 10 реакторов обойдутся примерно в 200 миллиардов юаней (около 27 миллиардов долларов), сообщает местное.

Четыре реактора будет строить компания China General Nuclear Power Corp. на своих площадках в Фанченьгане и Тайшане. Еще по два реактора возведут China National Nuclear Corp., State Power Investment Corp. и China Huaneng Group Co.

Согласно отчету Ассоциации ядерной энергии Китая, к концу 2025 года ядерная энергетика Китая вырастет до 65 гигаватт мощности – против менее 60 гигаватт в прошлом году. А к 2040 году этот показатель должен достичь 200 гигаватт, что составит около 10% всей электроэнергии страны.

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В Bloomberg отметили, что для того, чтобы выполнить эти амбициозные планы, Китаю нужно контролировать расходы. Стоимость одного нового реактора - 2,7 миллиарда долларов – значительно ниже, чем в США или Европе, где проекты часто затягиваются и дорожают.

Преимуществом Китая является то, что государственные банки предоставляют дешевые кредиты компаниям, которые строят атомные станции, что позволяет существенно снизить расходы еще на этапе строительства.