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Нетаньягу: Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю

Іван Д'яконовПонеділок, 28 квітня 2025, 06:45
Нетаньягу: Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю
Біньямін Нетаньягу. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запевнив, що незалежно від результатів переговорів між США та Іраном, Ізраїль не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю

Джерело: Reuters

Деталі: Виступаючи пізно ввечері в неділю, 28 квітня, в Єрусалимі, Нетаньягу заявив, що під час розмови з Трампом наголосив, що будь-яка ядерна угода має обмежувати не лише ядерну програму, але й розробку Іраном балістичних ракет. 

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Нетаньягу заявив, що єдина "хороша угода" – це така, яка усуне "всю інфраструктуру", подібно до угоди 2003 року між Лівією та Заходом, у рамках якої Лівія відмовилася від своїх ядерних, хімічних, біологічних та ракетних програм.

Ізраїльські посадовці неодноразово заявляли про свою готовність запобігти отриманню Іраном ядерної зброї будь-якими засобами.

За інформацією Reuters, Ізраїль не виключає можливості завдання ударів по іранських ядерних об’єктах у найближчі місяці, навіть попри те, що президент США Дональд Трамп висловив небажання підтримувати такі дії на даному етапі.

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"Ми перебуваємо у тісному контакті зі Сполученими Штатами. Але я сказав: так чи інакше, Іран не матиме ядерної зброї", – заявив Нетаньягу.

Неназваний Іранський чиновник повідомив Reuters, що для Тегерана його ракетна програма залишається головною перешкодою в переговорах із США.

Дослівно: "Сполучені Штати та Іран уже провели три раунди непрямих переговорів за посередництва Оману, спрямованих на укладення угоди, яка б завадила Тегерану здобути ядерну зброю, в обмін на зняття руйнівних економічних санкцій, зберігаючи при цьому можливість розвивати мирну ядерну енергетику".

Передісторія: 

  • ЗМІ раніше повідомили, що США та Іран в ході чергового раунду переговорів щодо іранської ядерної програми не дійшли згоди з питання про те, чи може Тегеран продовжувати збагачення урану, він завершився серйозними розбіжностями й обіцянкою зустрітися знову.
  • З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.
  • Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.
  • Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.

ядерна зброяІзраїльІранСША
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