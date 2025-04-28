Нетаньягу: Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запевнив, що незалежно від результатів переговорів між США та Іраном, Ізраїль не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю

Джерело: Reuters

Деталі: Виступаючи пізно ввечері в неділю, 28 квітня, в Єрусалимі, Нетаньягу заявив, що під час розмови з Трампом наголосив, що будь-яка ядерна угода має обмежувати не лише ядерну програму, але й розробку Іраном балістичних ракет.

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Нетаньягу заявив, що єдина "хороша угода" – це така, яка усуне "всю інфраструктуру", подібно до угоди 2003 року між Лівією та Заходом, у рамках якої Лівія відмовилася від своїх ядерних, хімічних, біологічних та ракетних програм.

Ізраїльські посадовці неодноразово заявляли про свою готовність запобігти отриманню Іраном ядерної зброї будь-якими засобами.

За інформацією Reuters, Ізраїль не виключає можливості завдання ударів по іранських ядерних об’єктах у найближчі місяці, навіть попри те, що президент США Дональд Трамп висловив небажання підтримувати такі дії на даному етапі.

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"Ми перебуваємо у тісному контакті зі Сполученими Штатами. Але я сказав: так чи інакше, Іран не матиме ядерної зброї", – заявив Нетаньягу.

Неназваний Іранський чиновник повідомив Reuters, що для Тегерана його ракетна програма залишається головною перешкодою в переговорах із США.

Дослівно: "Сполучені Штати та Іран уже провели три раунди непрямих переговорів за посередництва Оману, спрямованих на укладення угоди, яка б завадила Тегерану здобути ядерну зброю, в обмін на зняття руйнівних економічних санкцій, зберігаючи при цьому можливість розвивати мирну ядерну енергетику".

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