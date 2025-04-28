Нетаньягу: Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запевнив, що незалежно від результатів переговорів між США та Іраном, Ізраїль не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю
Джерело: Reuters
Деталі: Виступаючи пізно ввечері в неділю, 28 квітня, в Єрусалимі, Нетаньягу заявив, що під час розмови з Трампом наголосив, що будь-яка ядерна угода має обмежувати не лише ядерну програму, але й розробку Іраном балістичних ракет.
Нетаньягу заявив, що єдина "хороша угода" – це така, яка усуне "всю інфраструктуру", подібно до угоди 2003 року між Лівією та Заходом, у рамках якої Лівія відмовилася від своїх ядерних, хімічних, біологічних та ракетних програм.
Ізраїльські посадовці неодноразово заявляли про свою готовність запобігти отриманню Іраном ядерної зброї будь-якими засобами.
За інформацією Reuters, Ізраїль не виключає можливості завдання ударів по іранських ядерних об’єктах у найближчі місяці, навіть попри те, що президент США Дональд Трамп висловив небажання підтримувати такі дії на даному етапі.
"Ми перебуваємо у тісному контакті зі Сполученими Штатами. Але я сказав: так чи інакше, Іран не матиме ядерної зброї", – заявив Нетаньягу.
Неназваний Іранський чиновник повідомив Reuters, що для Тегерана його ракетна програма залишається головною перешкодою в переговорах із США.
Дослівно: "Сполучені Штати та Іран уже провели три раунди непрямих переговорів за посередництва Оману, спрямованих на укладення угоди, яка б завадила Тегерану здобути ядерну зброю, в обмін на зняття руйнівних економічних санкцій, зберігаючи при цьому можливість розвивати мирну ядерну енергетику".
Передісторія:
- ЗМІ раніше повідомили, що США та Іран в ході чергового раунду переговорів щодо іранської ядерної програми не дійшли згоди з питання про те, чи може Тегеран продовжувати збагачення урану, він завершився серйозними розбіжностями й обіцянкою зустрітися знову.
- З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.
- Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.
- Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.