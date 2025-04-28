Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие

Иван ДьяконовПонедельник, 28 апреля 2025, 06:45
Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие
Биньямин Нетаньяху. Фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что независимо от результатов переговоров между США и Ираном, Израиль не позволит Тегерану получить ядерное оружие

Источник: Reuters

Детали: Выступая поздно вечером в воскресенье, 28 апреля, в Иерусалиме, Нетаньяху отметил, что во время разговора с Трампом подчеркнул, что любая ядерная сделка должна ограничивать не только ядерную программу, но и разработку Ираном баллистических ракет. 

Реклама:

Нетаньяху заявил, что единственная "хорошая сделка" – это такая, которая устранит "всю инфраструктуру", подобно соглашению 2003 года между Ливией и Западом, в рамках которого Ливия отказалась от своих ядерных, химических, биологических и ракетных программ.

Израильские чиновники неоднократно заявляли о своей готовности предотвратить получение Ираном ядерного оружия любыми средствами.

По информации Reuters, Израиль не исключает возможности нанесения ударов по иранским ядерным объектам в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп выразил нежелание поддерживать такие действия на данном этапе.

РЕКЛАМА:

"Мы находимся в тесном контакте с Соединенными Штатами. Но я сказал: так или иначе, Иран не будет иметь ядерного оружия", – заявил Нетаньяху.

Неназванный иранский чиновник сообщил Reuters, что для Тегерана его ракетная программа остается главным препятствием в переговорах с США.

Дословно: "Соединенные Штаты и Иран уже провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана, направленных на заключение соглашения, которое бы помешало Тегерану получить ядерное оружие, в обмен на снятие разрушительных экономических санкций, сохраняя при этом возможность развивать мирную ядерную энергетику".

Предыстория: 

  • СМИ ранее сообщили, что США и Иран в ходе очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе не пришли к согласию по вопросу о том, может ли Тегеран продолжать обогащение урана, он завершился серьезными разногласиями и обещанием встретиться снова.
  • С начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Уиткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.
  • Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.
  • Зато Тегеран говорит, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.

ядерное оружиеИзраильИранСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп заявил, что Путин должен прекратить стрелять и подписать соглашение
Лидер Северной Кореи подтвердил направление своих войск в Россию – Yonhap
Шмыгаль заявил, что договорился с США не засчитывать уже оказанную помощь в соглашении о недрах
Зеленский: Россия пытается обмануть США и дальше затягивать войну
Взрыв в порту Ирана: уже более 40 погибших и 1200 раненых
Темпы падения поддержки Трампа побили 70-летний рекорд – CNN
Все новости...
ядерное оружие
Почему страны ЕС должны ввести санкции против "Росатома" и принудить Россию к деоккупации ЗАЭС
США и Иран заявляют о прогрессе в ядерных переговорах и готовятся к следующему раунду
Трамп пригрозил Ирану ударами из-за затягивания ядерной сделки и разработки оружия – СМИ
Последние новости
06:53
В Канаде сегодня выбирают новый парламент и премьер-министра
06:45
Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие
05:30
Китай одобрил строительство 10 новых реакторов для развития чистой энергии
04:59
Военные расходы в мире достигли рекордных 2,72 триллиона долларов – SIPRI
03:57
ISW: Использование дронов расширяет серые зоны и зоны боев на переднем крае фронта
03:14
Трамп заявил, что Путин должен прекратить стрелять и подписать соглашение
03:12
Bloomberg: Саудовская Аравия и Катар выплатят долг Сирии Всемирному банку
02:18
С тех пор как предложено прекращение огня, РФ применила 8,5 тыс. авиабомб – Зеленский
01:59
Кениец Саве стал победителем Лондонского марафона
01:40
Лидер Северной Кореи подтвердил направление своих войск в Россию – Yonhap
Все новости...
Реклама:
Реклама: