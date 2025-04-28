Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что независимо от результатов переговоров между США и Ираном, Израиль не позволит Тегерану получить ядерное оружие
Источник: Reuters
Детали: Выступая поздно вечером в воскресенье, 28 апреля, в Иерусалиме, Нетаньяху отметил, что во время разговора с Трампом подчеркнул, что любая ядерная сделка должна ограничивать не только ядерную программу, но и разработку Ираном баллистических ракет.
Нетаньяху заявил, что единственная "хорошая сделка" – это такая, которая устранит "всю инфраструктуру", подобно соглашению 2003 года между Ливией и Западом, в рамках которого Ливия отказалась от своих ядерных, химических, биологических и ракетных программ.
Израильские чиновники неоднократно заявляли о своей готовности предотвратить получение Ираном ядерного оружия любыми средствами.
По информации Reuters, Израиль не исключает возможности нанесения ударов по иранским ядерным объектам в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп выразил нежелание поддерживать такие действия на данном этапе.
"Мы находимся в тесном контакте с Соединенными Штатами. Но я сказал: так или иначе, Иран не будет иметь ядерного оружия", – заявил Нетаньяху.
Неназванный иранский чиновник сообщил Reuters, что для Тегерана его ракетная программа остается главным препятствием в переговорах с США.
Дословно: "Соединенные Штаты и Иран уже провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана, направленных на заключение соглашения, которое бы помешало Тегерану получить ядерное оружие, в обмен на снятие разрушительных экономических санкций, сохраняя при этом возможность развивать мирную ядерную энергетику".
Предыстория:
- СМИ ранее сообщили, что США и Иран в ходе очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе не пришли к согласию по вопросу о том, может ли Тегеран продолжать обогащение урана, он завершился серьезными разногласиями и обещанием встретиться снова.
- С начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Уиткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.
- Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.
- Зато Тегеран говорит, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.