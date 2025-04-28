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Пісторіус про "мирні" пропозиції США: Україна могла би капітулювати самостійно

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваПонеділок, 28 квітня 2025, 09:48
Пісторіус про мирні пропозиції США: Україна могла би капітулювати самостійно
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото Getty images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на "мирні" пропозиції президента США Дональда Трампа, які передбачають територіальні поступки України, порівнявши їх з капітуляцією Києва і наголосивши, що це все заходить занадто далеко.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau, The Guardian

Пряма мова Пісторіуса: "Україна могла б домогтися цього самостійно, капітулювавши фактично рік тому".

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Деталі: Міністр додав, що Україна розуміє, що стійка і надійна угода про припинення вогню або мирний договір "може або передбачатиме територіальні поступки".

"Але вони, безумовно, не зайдуть... так далеко, як в останній пропозиції президента США... Я не бачу жодної доданої вартості (у пропозиції США – ред.)", – сказав Пісторіус.

Сам він переконаний, що в кінцевому підсумку мирна угода має бути пов'язана з майбутніми гарантіями безпеки для України.

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Передісторія:

  • Як повідомляли ЗМІ, адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".
  • Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні в середу українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією.

НімеччинаУкраїнаСША
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