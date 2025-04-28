Пісторіус про "мирні" пропозиції США: Україна могла би капітулювати самостійно
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на "мирні" пропозиції президента США Дональда Трампа, які передбачають територіальні поступки України, порівнявши їх з капітуляцією Києва і наголосивши, що це все заходить занадто далеко.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau, The Guardian
Пряма мова Пісторіуса: "Україна могла б домогтися цього самостійно, капітулювавши фактично рік тому".
Деталі: Міністр додав, що Україна розуміє, що стійка і надійна угода про припинення вогню або мирний договір "може або передбачатиме територіальні поступки".
"Але вони, безумовно, не зайдуть... так далеко, як в останній пропозиції президента США... Я не бачу жодної доданої вартості (у пропозиції США – ред.)", – сказав Пісторіус.
Сам він переконаний, що в кінцевому підсумку мирна угода має бути пов'язана з майбутніми гарантіями безпеки для України.
Передісторія:
- Як повідомляли ЗМІ, адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
- Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".
- Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні в середу українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.
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