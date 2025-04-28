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Писториус о "мирных" предложениях США: Украина могла бы капитулировать самостоятельно

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПонедельник, 28 апреля 2025, 09:48
Писториус о мирных предложениях США: Украина могла бы капитулировать самостоятельно
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото Getty images

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на "мирные" предложения президента США Дональда Трампа, которые предусматривают территориальные уступки Украины, сравнив их с капитуляцией Киева и подчеркнув, что это все заходит слишком далеко.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau, The Guardian

Прямая речь Писториуса: "Украина могла бы добиться этого самостоятельно, капитулировав фактически год назад".

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Детали: Министр добавил, что Украина понимает, что устойчивое и надежное соглашение о прекращении огня или мирный договор "может или будет предусматривать территориальные уступки".

"Но они, безусловно, не зайдут... так далеко, как в последнем предложении президента США... Я не вижу никакой добавленной стоимости (в предложении США – ред.)", – сказал Писториус.

Сам он убежден, что в конечном итоге мирное соглашение должно быть связано с будущими гарантиями безопасности для Украины.

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Предыстория:

  • Как сообщали СМИ, администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
  • Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".
  • Впоследствии агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне в среду украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.

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ГерманияУкраинаСША
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