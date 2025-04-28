Писториус о "мирных" предложениях США: Украина могла бы капитулировать самостоятельно

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на "мирные" предложения президента США Дональда Трампа, которые предусматривают территориальные уступки Украины, сравнив их с капитуляцией Киева и подчеркнув, что это все заходит слишком далеко.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau, The Guardian

Прямая речь Писториуса: "Украина могла бы добиться этого самостоятельно, капитулировав фактически год назад".

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Детали: Министр добавил, что Украина понимает, что устойчивое и надежное соглашение о прекращении огня или мирный договор "может или будет предусматривать территориальные уступки".

"Но они, безусловно, не зайдут... так далеко, как в последнем предложении президента США... Я не вижу никакой добавленной стоимости (в предложении США – ред.)", – сказал Писториус.

Сам он убежден, что в конечном итоге мирное соглашение должно быть связано с будущими гарантиями безопасности для Украины.

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Предыстория:

Как сообщали СМИ, администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".

Впоследствии агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне в среду украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.

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