Подстрекательство к дезертирству и незаконное пересечение границы: Суд дал Януковичу еще 15 лет

Подольский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича и экс-начальника УГО Константина Кобзаря к 15 и 10 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Источник: пресс-лжба ОГП

Дословно: "По публичному обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора вынесен приговор четвертому президенту Украины и бывшему заместителю начальника управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности президента Украины".

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Детали: Сообщается, что Подольский районный суд Киева признал их виновными в совершении преступлений и назначил наказание:

бывшему президенту Украины - 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству;

экс-заместителю начальника УГО Украины - 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство.

Прокуроры департамента по делам Майдана ходатайствовали о - 15 и 10 лет лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным и приговорил их к максимально возможному наказанию.

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями РФ, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

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Полет осуществлялся вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Они вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика-пилота вооруженных сил РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении РФ к военному аэродрому в городе Ейск. Пробыв там некоторое время, они полетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном представителями ВС РФ, направились к военному аэродрому "Гвардейское" на территории АР Крым.

В дальнейшем экс-президент принял решение при содействии ВС РФ окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Автономной Республики Крым экс-президента вывозили морским путем российские военные.

В результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в РФ выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.

Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и России составлялся, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа РФ. Он согласовывался непосредственно с президентом России.

Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (в отсутствие обвиняемых), поскольку лица скрываются от правосудия.

Специальное досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований.

Что предшествовало: Это уже второй приговор Януковичу. В январе 2019 года он был осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны и назначено 13 лет лишения свободы.

Также ранее сообщено о подозрении 15 бывшим работникам Службы безопасности президента Управления государственной охраны по факту дезертирства.