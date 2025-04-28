В Україні лунала тривога через загрозу балістики: над Сумщиною і Полтавщиною були повітряні цілі  

Влада України оголошувала повітряну тривогу у східних, кількох північних, південних та центральних областях через загрозу російських ударів балістичним озброєнням.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!".

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Деталі: Трохи згодом Повітряні сили повідомили, що на Сумщині та Полтавщині зафіксували швидкісні цілі, які рухались у західному напрямку.

Також зазначається, що над містом Черкаси помітили ворожі БпЛА. "Суспільне" повідомило про вибух поблизу Черкас.

Коли лунає сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.

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Оновлено: Об 11:33 тривогу почали скасовувати. Небезпека тривала трохи більше 20 хв. Наразі загроза зберігається для кількох північних та центральних областей.