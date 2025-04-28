В Украине звучала тревога из-за угрозы баллистики: над Сумщиной и Полтавщиной были воздушные цели 

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в восточных, нескольких северных, южных и центральных областях из-за угрозы российских ударов баллистическим вооружением.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!".

Реклама:

Детали: Чуть позже Воздушные силы сообщили, что на Сумщине и Полтавщине зафиксировали скоростные цели, которые двигались в западном направлении.

Также отмечается, что над городом Черкассы заметили вражеские БпЛА. "Суспільне" сообщило о взрыве вблизи Черкасс.

Когда раздается сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.

РЕКЛАМА:

Обновлено: В 11:33 тревогу начали отменять. Опасность продолжалась чуть более 20 мин. Сейчас угроза сохраняется для нескольких северных и центральных областей.