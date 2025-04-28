У горах Румунії знайшли та врятували чотирьох українців

Четверо громадян України, які перетнули кордон з Румунією через Мармароси і звернулися по допомогу до гірських рятувальників, були врятовані в горах в ніч проти 28 квітня і передані владі, повідомив директор Державної служби гірського порятунку повіту Марамуреш Дан Бенга.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Пряма мова: "Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч і після опівночі дещо ускладнилася. Вчора ввечері було знайдено трьох громадян України віком 21, 26 і 40 років. Один з них мав температуру, ймовірно, через фізичне виснаження, а інший українець мав дводенну рану на правій руці, яка інфікувалася і набрякла".

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Деталі: Двом було надано першу медичну допомогу, і всіх трьох підготовлено до евакуації з гори. Після досягнення підніжжя гори одного з українців доставили до медичного пункту для обстеження та лікування, а двох інших передали компетентним органам для проведення процедур, передбачених у таких випадках.

Під час оцінки ситуації рятувальниками та прикордонниками екіпажі отримали ще один виклик про порятунок громадянина України.

"Після пошуків, що тривали понад п'ять годин, знайшли 34-річного українця. Він не мав медичних проблем. Йому запропонували гарячий чай та їжу, його оглянули, підготували та вивезли з гори, а вранці, враховуючи, що він не мав медичних проблем, його передали компетентним органам для проведення необхідних юридичних процедур", – заявив Дан Бенга.

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Дві операції з порятунку громадян України були проведені за підтримки прикордонної поліції секторів Валеа-Вішеулу і Поєніле-де-суб-Мунте, населених пунктів, що межують з Україною.

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