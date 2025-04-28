В горах Румынии нашли и спасли четырех украинцев
Четверо граждан Украины, которые пересекли границу с Румынией через Мармаросы и обратились за помощью к горным спасателям, были спасены в горах в ночь на 28 апреля и переданы властям, сообщил директор Государственной службы горного спасения уезда Марамуреш Дан Бенга.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24
Прямая речь: "Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и после полуночи несколько усложнилась. Вчера вечером были найдены трое граждан Украины в возрасте 21, 26 и 40 лет. Один из них имел температуру, вероятно, из-за физического истощения, а другой украинец имел двухдневную рану на правой руке, которая инфицировалась и отекла".
Двоим была оказана первая медицинская помощь, и всех троих подготовили к эвакуации с горы. После достижения подножия горы одного из украинцев доставили в медицинский пункт для обследования и лечения, а двух других передали компетентным органам для проведения процедур, предусмотренных в таких случаях.
Во время оценки ситуации спасателями и пограничниками экипажи получили еще один вызов о спасении гражданина Украины.
"После поисков, которые длились более пяти часов, нашли 34-летнего украинца. У него не было медицинских проблем. Ему предложили горячий чай и еду, его осмотрели, подготовили и вывезли с горы, а утром, учитывая, что у него не было медицинских проблем, его передали компетентным органам для проведения необходимых юридических процедур", – заявил Дан Бенга.
Две операции по спасению граждан Украины были проведены при поддержке пограничной полиции секторов Валя-Вышеулуй и Поениле-де-суб-Мунте, населенных пунктов, граничащих с Украиной.
Что предшествовало:
- Румынская спасательная служба SPJ Salvamont Maramures в воскресенье, 20 апреля, вышла на поиски 40-летнего гражданина Украины, который подал сигнал бедствия в Мармарошском массиве.
- В декабре 2024 года румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находились в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов. Их нашли через сутки.
- Тогда же в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с котенком.