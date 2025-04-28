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В горах Румынии нашли и спасли четырех украинцев

Иванна Костина, Станислав ПогориловПонедельник, 28 апреля 2025, 11:56
В горах Румынии нашли и спасли четырех украинцев
иллюстративное фото Getty Images

Четверо граждан Украины, которые пересекли границу с Румынией через Мармаросы и обратились за помощью к горным спасателям, были спасены в горах в ночь на 28 апреля и переданы властям, сообщил директор Государственной службы горного спасения уезда Марамуреш Дан Бенга.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Прямая речь: "Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и после полуночи несколько усложнилась. Вчера вечером были найдены трое граждан Украины в возрасте 21, 26 и 40 лет. Один из них имел температуру, вероятно, из-за физического истощения, а другой украинец имел двухдневную рану на правой руке, которая инфицировалась и отекла".

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Двоим была оказана первая медицинская помощь, и всех троих подготовили к эвакуации с горы. После достижения подножия горы одного из украинцев доставили в медицинский пункт для обследования и лечения, а двух других передали компетентным органам для проведения процедур, предусмотренных в таких случаях.

Во время оценки ситуации спасателями и пограничниками экипажи получили еще один вызов о спасении гражданина Украины.

"После поисков, которые длились более пяти часов, нашли 34-летнего украинца. У него не было медицинских проблем. Ему предложили горячий чай и еду, его осмотрели, подготовили и вывезли с горы, а утром, учитывая, что у него не было медицинских проблем, его передали компетентным органам для проведения необходимых юридических процедур", – заявил Дан Бенга.

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Две операции по спасению граждан Украины были проведены при поддержке пограничной полиции секторов Валя-Вышеулуй и Поениле-де-суб-Мунте, населенных пунктов, граничащих с Украиной.

Что предшествовало:

Румыниячрезвычайное происшествиеУкраина
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