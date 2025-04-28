У "Резерві+" запустять ще 2 типи відстрочок

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації повідомила, що у травні планують запустити два нових типи відстрочок у застосунку "Резерв+" для громадян з тимчасовою непрацездатністю та тих, хто чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

Джерело: заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко

Пряма мова: "У травні ми плануємо запустити два нових типи відстрочок:

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Для людей з тимчасовою непрацездатністю та на строк від 6 до 12 місяців.

Для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років".

Деталі: За словами Черногоренко, кожна третя відстрочка в країні оформлюється через Резерв+.

Вона додала, що загалом у застосунку близько 4 млн користувачів.