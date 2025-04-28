В "Резерве+" запустят еще 2 типа отсрочек

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации сообщила, что в мае планируют запустить два новых типа отсрочек в приложении "Резерв +" для граждан с временной нетрудоспособностью и тех, кто имеет мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет.

Источник: заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко

Прямая речь: "В мае мы планируем запустить два новых типа отсрочек:

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Для людей с временной нетрудоспособностью и на срок от 6 до 12 месяцев.

Для граждан, имеющих мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет".

Детали: По словам Черногоренко, каждая третья отсрочка в стране оформляется через Резерв+.

Она добавила, что всего в приложении около 4 млн пользователей.