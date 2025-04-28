У вівторок прогнозують нічні заморозки, а надалі потеплішає

29 квітня в Україні очікуються нічні замороки на ґрунті та в повітрі, а 30 квітня на сході та заході країни місцями пройдуть дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 29 квітня в Україні без опадів, 30 квітня вночі на північному сході країни, вдень у західних та південно-західних областях місцями невеликі короткочасні дощі.

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У вівторок у східних областях у повітрі заморозки 0-3°; у південній частині, західних, північних та центральних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Погода на 29 квітня Скриншот з сайту УГМЦ

30 квітня в Україні вночі 5-10° тепла, вдень до +23°.

У Києві в останні дні квітня без опадів, у вівторок вночі 3-5° тепла, вдень до +20°, у середу вночі 7-9° тепла, вдень до +20°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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