Во вторник прогнозируют ночные заморозки, а в дальнейшем потеплеет

29 апреля в Украине ожидаются ночные заморозки на почве и в воздухе, а 30 апреля на востоке и западе страны местами пройдут дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 29 апреля в Украине без осадков, 30 апреля ночью на северо-востоке страны, днем в западных и юго-западных областях местами небольшие кратковременные дожди.

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Во вторник в восточных областях в воздухе заморозки 0-3°; в южной части, западных, северных и центральных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°.

Погода на 29 апреля СКРИНШОТ С САЙТА УГМЦ

30 апреля в Украине ночью 5-10° тепла, днем до +23°.

В Киеве в последние дни апреля без осадков, во вторник ночью 3-5° тепла, днем до +20°, в среду ночью 7-9° тепла, днем до +20°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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