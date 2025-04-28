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Біля Ізюму загинули двоє чоловіків, які намагалися розібрати на металобрухт САУ

Альона Мазуренко Понеділок, 28 квітня 2025, 14:10
Біля Ізюму загинули двоє чоловіків, які намагалися розібрати на металобрухт САУ
фото: поліція Харківщини

На Ізюмщині Харківської області загинули двоє чоловіків, які намагалися розібрати на металобрухт САУ, який залишився з періоду окупації. Повідомляється, що здетонував артснаряд. 

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "Неподалік села Мала Комишуваха в Ізюмському районі троє чоловіків вирішили розібрати на металобрухт САУ, який залишився з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями РФ.

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Один з чоловіків за допомогою зварювального апарату почав розпилювати ствол, внаслідок чого здетонував артилерійський снаряд.

Від вибуху двоє чоловіків 1988 та 1964 року народження отримали не сумісні з життям тілесні ушкодження".

Деталі: За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ з приміткою "нещасний випадок".

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Харківська областьвибух
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