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Возле Изюма погибли двое мужчин, которые пытались разобрать на металлолом САУ

Алена МазуренкоПонедельник, 28 апреля 2025, 14:10
Возле Изюма погибли двое мужчин, которые пытались разобрать на металлолом САУ
фото: полиция Харьковской области

На Изюмщине Харьковской области погибли двое мужчин, которые пытались разобрать на металлолом САУ, который остался с периода оккупации. Сообщается, что сдетонировал артснаряд.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "Недалеко от села Малая Камышеваха в Изюмском районе трое мужчин решили разобрать на металлолом САУ, который остался с периода оккупации города Изюм и Изюмского района военнослужащими РФ.

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Один из мужчин с помощью сварочного аппарата начал распиливать ствол, в результате чего сдетонировал артиллерийский снаряд.

От взрыва двое мужчин 1988 и 1964 года рождения получили не совместимые с жизнью телесные повреждения".

Детали: По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК с пометкой "несчастный случай".

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Харьковская областьвзрыв
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