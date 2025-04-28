Возле Изюма погибли двое мужчин, которые пытались разобрать на металлолом САУ

На Изюмщине Харьковской области погибли двое мужчин, которые пытались разобрать на металлолом САУ, который остался с периода оккупации. Сообщается, что сдетонировал артснаряд.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "Недалеко от села Малая Камышеваха в Изюмском районе трое мужчин решили разобрать на металлолом САУ, который остался с периода оккупации города Изюм и Изюмского района военнослужащими РФ.

Реклама:

Один из мужчин с помощью сварочного аппарата начал распиливать ствол, в результате чего сдетонировал артиллерийский снаряд.

От взрыва двое мужчин 1988 и 1964 года рождения получили не совместимые с жизнью телесные повреждения".

Детали: По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК с пометкой "несчастный случай".