ЗМІ дізнались дату початку конклаву з виборів Папи Римського
Кардинали римо-католицької церкви зберуться на таємний конклав, щоб обрати нового Папу 7 травня.
Джерело: Reuters із посиланням на анонімного високопосадовця Ватикану, "Європейська правда"
Деталі: Зазначається, що дата було визначено під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня, повідомило джерело. Офіційне оголошення очікується найближчим часом.
У конклаві можуть взяти участь близько 135 кардиналів з усього світу, віком до 80 років, які вирішать, хто стане наступним главою церкви, що налічує 1,4 мільярда вірян.
Два попередні конклави, що відбулися в 2005 і 2013 роках, тривали лише два дні.
Що передувало: Десятки тисяч людей і світові лідери прибули 26 квітня на площу Святого Петра у Римі віддати останню шану понтифіку.
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