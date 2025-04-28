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ЗМІ дізнались дату початку конклаву з виборів Папи Римського

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоПонеділок, 28 квітня 2025, 14:40
ЗМІ дізнались дату початку конклаву з виборів Папи Римського
кардинали римо-католицької церкви на площі Святого Петра. фото Getty Images

Кардинали римо-католицької церкви зберуться на таємний конклав, щоб обрати нового Папу 7 травня.

Джерело: Reuters із посиланням на анонімного високопосадовця Ватикану, "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що дата було визначено під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня, повідомило джерело. Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

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У конклаві можуть взяти участь близько 135 кардиналів з усього світу, віком до 80 років, які вирішать, хто стане наступним главою церкви, що налічує 1,4 мільярда вірян.

Два попередні конклави, що відбулися в 2005 і 2013 роках, тривали лише два дні.

Що передувало: Десятки тисяч людей і світові лідери прибули 26 квітня на площу Святого Петра у Римі віддати останню шану понтифіку.

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Папа Римський
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