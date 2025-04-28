СМИ узнали дату начала конклава по выборам Папы Римского

Кардиналы римско-католической церкви соберутся на тайный конклав, чтобы избрать нового Папу 7 мая.

Источник: Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Ватикана, "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что дата была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска 26 апреля, сообщил источник. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

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В конклаве могут принять участие около 135 кардиналов со всего мира, в возрасте до 80 лет, которые решат, кто станет следующим главой церкви, насчитывающей 1,4 миллиарда верующих.

Два предыдущих конклава, состоявшихся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.

Что предшествовало: Десятки тысяч людей и мировые лидеры прибыли 26 апреля на площадь Святого Петра в Риме отдать последний долг понтифику.

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