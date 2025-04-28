Очільник МЗС України закликав не вестися на твердження, що Росія перемагає у війні

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав зовнішніх спостерігачів за подіями російсько-української війни не вестися на твердження про те, що "Росія перемагає", оскільки реальна ситуація не дає для цього підстав.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги в соцмережі X

Пряма мова: "Припущення про те, що Росія перемагає у війні – неправильне. Воно ґрунтується на поширеній серед іноземних аналітиків тенденції недооцінювання України та переоцінювання Росії. І цей патерн вже багато разів засвідчив свою хибність, проте люди продовжують потрапляти у ту саму пастку".

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Деталі: Міністр зазначив, що ситуація на фронті була і залишається непростою і сили ворога дійсно переважають, проте Росії ніде не вдалося прорвати фронт і досягти стратегічного успіху.

За словами Сибіги, де-факто зимові спроби РФ досягти якихось просувань вже вичерпалися і коштували дуже великих втрат – таких, що Росія попросила про військових КНДР, а Україні вдалося стабілізувати лінію фронту і відбити невеликі шматки території, зокрема довкола Покровська.

Він нагадав, що у Кремлі хотіли за кілька місяців вибити українських військових з Курщини, але ці спроби тривають вже дев’ятий місяць, а поточними темпами просування РФ у Донецькій області Москві знадобилось би багато років, щоб повністю взяти її під контроль.

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"Спостерігаючи за поточними подіями, не варто забувати про "ширшу картину", яка демонструє, що повномасштабне вторгнення Росії стало цілковитою катастрофою. Це починалося "бліцкригом" і метою знищити Україну і повалити її владу за лічені дні. За три роки Росія втратила понад 950 тисяч військових вбитими і пораненими, але не спромоглася захопити жодного додаткового обласного центру", – зауважив Андрій Сибіга, нагадавши, що єдину таку здобич Росії – Херсон – Україна спромоглась відвоювати у 2022 році, як і більш ніж половину територій, окупованих після 24 лютого.

Міністр додав, що також Україна за ці роки у шість разів розширила оборонне виробництво і вже самостійно закриває близько 40% потреб, виробляє 95% дронів, які застосовуються на фронті, і вони забезпечують ураження приблизно двох третин усіх цілей на передовій.

"Дрони забезпечили ураження приблизно 77 тисяч російських цілей на фронті лише у березні 2025 року. Це на 10% більше, ніж у лютому, а безпілотні спроможності України зростають щотижня", – зазначив Сибіга.

"Україна прагне миру як ніхто інший у світі. Ми ніколи не хотіли цієї війни… Що нам справді потрібно – це тиск на Росію і явне підсилення України, що позбавить Москву ілюзій про те, що там ще можуть переломити ситуацію на свою користь", – підсумував він.

Що передувало На вихідних державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною.

Також держсекретар сказав, що президент Дональд Трамп пам’ятає про можливість тиску на Росію за допомогою санкцій, але не хоче поспішати задіювати цей інструмент.