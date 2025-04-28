Глава МИД Украины призвал не вестись на утверждения, что Россия побеждает в войне

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал внешних наблюдателей за событиями российско-украинской войны не вестись на утверждения о том, что "Россия побеждает", поскольку реальная ситуация не дает для этого оснований.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети X

Прямая речь: "Предположение о том, что Россия побеждает в войне – неправильное. Оно основывается на распространенной среди иностранных аналитиков тенденции недооценки Украины и переоценки России. И этот паттерн уже много раз показал свою ошибочность, однако люди продолжают попадать в ту же ловушку".

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Детали: Министр отметил, что ситуация на фронте была и остается непростой и силы врага действительно преобладают, однако России нигде не удалось прорвать фронт и достичь стратегического успеха.

По словам Сибиги, де-факто зимние попытки РФ достичь каких-то продвижений уже исчерпались и стоили очень больших потерь – таких, что Россия попросила помощи военных КНДР, а Украине удалось стабилизировать линию фронта и отбить небольшие части территории, в частности вокруг Покровска.

Он напомнил, что в Кремле хотели за несколько месяцев выбить украинских военных с Курщины, но эти попытки продолжаются уже девятый месяц, а текущими темпами продвижения РФ в Донецкой области Москве понадобилось бы много лет, чтобы полностью взять ее под контроль.

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"Наблюдая за текущими событиями, не стоит забывать о "более широкой картине", которая демонстрирует, что полномасштабное вторжение России стало полной катастрофой. Это начиналось "блицкригом" и целью уничтожить Украину и свергнуть ее власть за считанные дни. За три года Россия потеряла более 950 тысяч военных убитыми и ранеными, но не смогла захватить ни одного дополнительного областного центра", – отметил Сибига, напомнив, что единственный такой трофей – Херсон – Украина смогла отвоевать в 2022 году, как и более половины территорий, оккупированных после 24 февраля.

Министр добавил, что также Украина за эти годы в шесть раз расширила оборонное производство и уже самостоятельно закрывает около 40% потребностей, производит 95% дронов, которые применяются на фронте, и они обеспечивают поражение примерно двух третей всех целей на передовой.

"Дроны обеспечили поражение примерно 77 тысяч российских целей на фронте только в марте 2025 года. Это на 10% больше, чем в феврале, а беспилотные способности Украины растут каждую неделю", – отметил Сибига.

"Украина стремится к миру как никто другой в мире. Мы никогда не хотели этой войны... Что нам действительно нужно – это давление на Россию и явное усиление Украины, что лишит Москву иллюзий о том, что там еще могут переломить ситуацию в свою пользу", – подытожил он.

Что предшествовало: В выходные государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Штатов о том, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.

Также госсекретарь сказал, что президент Дональд Трамп помнит о возможности давления на Россию с помощью санкций, но не хочет спешить задействовать этот инструмент.